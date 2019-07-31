Выставка о сокровищах Троице-Сергиевой лавры открылась в Подмосковье

СЕРГИЕВ ПОСАД (Московская область), 31 июл - РИА Новости. Экспозиция "Реликвии и сокровища Троице-Сергиева монастыря XI-XVII веков" открывается в подмосковной Ризнице Троице-Сергиевой Лавры в тестовом режиме, в экспозиции представлены более 20 тысяч экспонатов из разных веков, сообщила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

"В настоящее время в помещениях Ризничного корпуса завершились ремонтно-реставрационные работы и открывается новая экспозиция "Реликвии и сокровища Троице-Сергиева монастыря XI-XVII веков"... То, что можно увидеть сейчас в Ризнице, потрясает свой красотой и мощью, это как будто сама русская история в её размахе, евразийской роскоши и контрастах", - сказала Ширалиева на открытии выставки.

Организаторы уточнили, что пока музей открыт в тестовом режиме, чтобы проверить правильность теплового режима. Основу музейного собрания составляют исторически сложившиеся коллекции Троице-Сергиева монастыря: драгоценные иконы, золотые и серебряные предметы церковной утвари, книги, рукописи, произведения живописи и графики. Уточняется, что посетители также могут ознакомиться с вкладами и пожалованиями князей, русских царей и императоров. По данным ведомства, основу музейного собрание составляют свыше 20 тысяч произведений.

"Хотела бы поздравить всех с открытием этой экспозиции. Ее значение не только подмосковное и даже не только российское. То, что мы сегодня увидели здесь, - это какой-то современный, правильный и умный показ того, что действительно должно быть явлено и показано людям. Удивительные артефакты и реликвии", - сказала директор государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.