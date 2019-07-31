Драматурги братья Пресняковы снимут фильм "Храни меня, мой Инстаграм"

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Братья Пресняковы рассказали, что в их дебютном режиссерском проекте "Храни меня, мой Инстаграм" снимутся Оксана Фандера и Федор Бондарчук.
Олег и Владимир Пресняковы - авторы пьес "Изображая жертву", "Воскресение. Супер" и других.
"Работая над сценарием и над режиссерским проектом, мы задавали вопрос, в чем его необходимость. Это попытка нанести урон цифровой реальности, вернуться в теплый, пронизанный человеческими чувствами мир", — сказал Олег Пресняков в видеообращении к участникам заседания экспертного совета по игровым фильмам режиссеров-дебютантов в Минкультуры.
Роли в фильме исполнят Оксана Фандера, Сергей Полунин, Федор Бондарчук, Павел Табаков и другие.