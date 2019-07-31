Стартует конкурс проектов волонтеров в сфере культуры

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Конкурс флагманских проектов общественного движения "Волонтеры культуры" стартует 1 августа. Лучшие добровольческие инициативы получат поддержку в реализации и будут тиражированы по всей России, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.

Оставить заявку на участие в конкурсе можно до 20 августа на сайте добровольцыроссии.рф

Работы принимаются по четырем номинациям: социокультурные и творческие проекты; волонтерские проекты, реализуемые совместно и/или в учреждениях культуры; проекты в сфере сохранения культурного наследия; проекты, направленные на организацию туристических маршрутов и формирование культурных пространств в населенных пунктах.

Участники смогут презентовать проекты в арт-квартале "Таврида Добро" на фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ" в Крыму.

По итогам конкурса лучшие предложения станут флагманскими инициативами, представляющими каждое из направлений, и будут предложены в качестве социальной франшизы регионам России. Они получат поддержку в реализации, а также смогут привлечь к участию еще больше активистов со всей страны.

Кроме того, лидеры проектов пройдут обучающие программы, в том числе в системе наставничества, что позволит им повысить компетенции и профессиональные навыки.

Награждение лауреатов состоится в рамках Окружного форума добровольцев Южного и Поволжского федеральных округов, который будет проходить в Ростове-на-Дону с 10 по 13 сентября.