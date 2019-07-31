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РИА Новости
Школа волонтера

Стартует конкурс проектов волонтеров в сфере культуры

Вчера, 15:58
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© Пресс-служба РоспатриотцентраСтартует конкурс проектов волонтеров в сфере культуры
Стартует конкурс проектов волонтеров в сфере культуры
© Пресс-служба Роспатриотцентра
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Конкурс флагманских проектов общественного движения "Волонтеры культуры" стартует 1 августа. Лучшие добровольческие инициативы получат поддержку в реализации и будут тиражированы по всей России, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.
Оставить заявку на участие в конкурсе можно до 20 августа на сайте добровольцыроссии.рф.
Работы принимаются по четырем номинациям: социокультурные и творческие проекты; волонтерские проекты, реализуемые совместно и/или в учреждениях культуры; проекты в сфере сохранения культурного наследия; проекты, направленные на организацию туристических маршрутов и формирование культурных пространств в населенных пунктах.
Участники смогут презентовать проекты в арт-квартале "Таврида Добро" на фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ" в Крыму.
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По итогам конкурса лучшие предложения станут флагманскими инициативами, представляющими каждое из направлений, и будут предложены в качестве социальной франшизы регионам России. Они получат поддержку в реализации, а также смогут привлечь к участию еще больше активистов со всей страны.
Кроме того, лидеры проектов пройдут обучающие программы, в том числе в системе наставничества, что позволит им повысить компетенции и профессиональные навыки.
Награждение лауреатов состоится в рамках Окружного форума добровольцев Южного и Поволжского федеральных округов, который будет проходить в Ростове-на-Дону с 10 по 13 сентября.
Общественное движение "Волонтеры культуры" существует в России с 2018 года. Основные направления его деятельности – волонтерство в учреждениях культуры, сохранение и продвижение культурного наследия, реализация творческих проектов в социальной сфере, в том числе арт-терапия, организация волонтерских программ крупных культурных событий, организация туристических маршрутов и культурных пространств в городах страны.
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