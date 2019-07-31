В Мексике убили главу местного новостного портала

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Журналист Рохелио Барраган был убит неизвестными в Мексике, его тело обнаружено в багажнике автомобиля, сообщает газета Universal со ссылкой на генпрокуратуру штата Морелос.
Барраган возглавлял новостной портал Guerrero al Instante в штате Герреро. Однако автомобиль, в котором было спрятано тело, был обнаружен во вторник в муниципалитете Сакатепек в соседнем штате Морелос. Убитого журналиста опознала его мать.
При осмотре тела были выявлены ушибы на лице и черепно-мозговая травма.
Как сообщает организация "Журналисты без границ" (RSF), Барраган стал седьмым убитым журналистом в Мексике в 2019 году. В прошлом году в стране были убиты десять сотрудников СМИ.
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