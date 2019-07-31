В Иркутской области нашли живым человека, пропавшего при паводке

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Судьба шести человек остается неизвестной в результате паводка в Иркутской области, один человек был найден, рассказал на правкомисси губернатор региона Сергей Левченко.
Ранее сообщалось, что семь человек в результате паводка считаются пропавшими без вести, 25 человек погибли.
"Что касается погибших, также зарегистрировано 25. Около полутора суток назад нашелся еще один человек, поэтому неизвестна судьба шести человек", - сказал губернатор.
Первая волна разрушительного паводка началась в регионе в конце июня. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей.