В Иркутской области нашли живым человека, пропавшего при паводке

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Судьба шести человек остается неизвестной в результате паводка в Иркутской области, один человек был найден, рассказал на правкомисси губернатор региона Сергей Левченко.

Ранее сообщалось, что семь человек в результате паводка считаются пропавшими без вести, 25 человек погибли.

"Что касается погибших, также зарегистрировано 25. Около полутора суток назад нашелся еще один человек, поэтому неизвестна судьба шести человек", - сказал губернатор.