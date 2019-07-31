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РИА Новости

Физики из России создали первый "медный" аналог графена

Вчера, 15:51
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© Kvashnin et al. / Journal of Physical Chemistry C 2019 Плоский оксид меди, созданный физиками из России и Японии
Плоский оксид меди, созданный физиками из России и Японии
© Kvashnin et al. / Journal of Physical Chemistry C 2019
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российские и японские физики выяснили, как можно превратить окись меди в абсолютно плоский материал, похожий по своим свойствам на графен, "нобелевский углерод". Листы из этого вещества могут стать основой памяти будущего и квантовых компьютеров, пишут ученые в Journal of Physical Chemistry C.

"Плоские листы окиси меди похожи по своей структуре на решетку, состоящую не из шестиугольников, как графен, а прямоугольников. Поведением электронов в ней можно гибко управлять. Это делает этот материал очень интересным для разработчиков спиновой электроники", — пишут ученые.

Химики, физики и другие представители естественных наук достаточно долго считали, что в природе могут существовать только полностью "трехмерные" материалы, имеющие высоту, ширину и длину. Эти представления начали меняться только в начале 50 годов прошлого века, когда физики-теоретики доказали, что "плоские" атомные структуры могут существовать в принципе.
После долгих безупешных попыток создать подобный материал, эту задачу удалось решить в 2004 году паре российско-британских физиков – Андрею Гейму и Константину Новоселову. Они открыли очень простой, но при этом очень остроумный и эффективный способ производства графена, "плоской" формы углерода, играя с кусочками графита при изучении их электрических свойств.
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За последующие 15 лет физики и химики открыли несколько десятков подобных материалов, часть из которых оказалась еще более интересными, чем графен. Некоторые из них состоят не только из атомов одного химического элемента, но и двух или даже трех различных компонентов, такие как "плоские" магниты на базе соединения хрома и йода, а также редкоземельных металлов и кремния.
Недавно российские исследователи смогли создать и плоские структуры из чистого золота и других металлов, чье существование раньше считалось невозможным по целому ряду причин. Ученые обошли эти ограничения, осаждая пары металлов на поверхности графена и прочих "плоских" материалов.
Эти опыты, как отмечают Александр Квашнин, старший научный сотрудник "Сколтеха", а также его коллеги из других российских и японских научных центров, натолкнули физиков на мысль, что еще более "невозможные" плоские материалы можно получить, используя не одиночные листы графена, а своеобразные "бутерброды" из этой формы углерода.
Руководствуясь этой идеей, ученые попытались создать первый плоский материал на базе окиси меди. Он очень давно интересует физиков сразу по нескольким причинам, в том числе и потому, что он может стать основой для первых "комнатных" или просто высокотемпературных сверхпроводников.
Многие исследователи сомневались в том, что плоская версия оксида меди может существовать в принципе, так как они считали, что она будет нестабильной при любой мыслимой комбинации "нормальных" температур и давлений. Квашнин и его коллеги показали, что это на самом деле не так, синтезировав этот материал и детально изучив его свойства.
Для этого ученые просчитали то, как будет формироваться слой из окиси меди в промежутке между двумя слоями графена или других плоских материалов, используя алгоритм USPEX, созданный известным российским химиком Артемом Огановым, профессором МФТИ и "Сколтеха".
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Эти расчеты подсказали ученым, как следует синтезировать этот материал, и какими свойствами он будет обладать. Вдобавок, они указали на то, что плоский слой из этого окиси меди будет оставаться стабильным не только при комнатной температуре, но и при более высоких значениях.
Синтезировав этот материал, Квашнин и его команда детально изучили его свойства и открыли несколько правил, задающих то, почему одиночные ячейки этого плоского материала имеют четырехугольную форму и как именно он образуется. Эти знания, как надеются ученые, помогут инженерам и физикам использовать его для создания спиновой электроники или квантовых вычислительных приборов.
7022011
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графенфизикаСколковский институт науки и технологийОткрытия - РИА НаукаМИСиСМоскваРоссияРИА Наука
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