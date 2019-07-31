Дочь Элвиса Пресли напишет книгу об отношениях с Майклом Джексоном

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Певица Лиза Мария Пресли напишет книгу об отношениях с бывшим мужем Майклом Джексоном, сообщает metro.co.uk.
Известно, что она подписала контракт на четыре миллиона долларов, чтобы рассказать секреты семейной жизни с королем поп-музыки, за которого вышла замуж в 1994 году, а развелась в 1996 году.
Источник уверяет, что в книге будет много шокирующих подробностей, включая новые факты о жизни с ее отцом Элвисом Пресли.
Единственная дочь Элвиса Пресли и Майкл Джексон поженились через 20 дней после ее развода с музыкантом Дэнни Кио .
Впервые они встретились в 1975 году в Лас-Вегасе, когда Лизе было семь лет, а Майклу 17.