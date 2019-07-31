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РИА Новости

В американском сенате хотят ограничить экспорт ядерных технологий Эр-Рияду

Вчера, 15:43
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Межпартийная группа американских сенаторов выдвинула законопроект, ограничивающий передачу ядерных технологий Саудовской Аравии, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на проект документа, оказавшийся в распоряжении журналистов.
Инициатива, выдвинутая сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и демократом Крисом Ван Холленом, запрещает Экспортно-импортному банку США (ЭКСИМбанк, Export-Import Bank) финансировать экспорт ядерных технологий в Саудовскую Аравию, а также предусматривает отказ от соглашений по ядерному сотрудничеству и введение в отношении Эр-Рияда ограничительных международных стандартов, направленных на нераспространение ядерного оружия.
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Как говорится в документе, ЭКСИМбанку будет запрещено кредитовать саудовских покупателей ядерных технологий, пока Эр-Рияд не откажется от обогащения и переработки урана. Среди других требований к королевству – подписание договора о сотрудничестве в рамках американского Акта об атомной энергии и ратификация дополнительных протоколов по безопасности, согласующихся с политикой МАГАТЭ.
Авторы законопроекта заявляют, что саудовское правительство до сих пор "показало очень мало готовности к принятию сильных мер по нераспространению ядерного оружия", несмотря на планы по развитию масштабной атомной программы.
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Как отмечает издание, законопроект был представлен на следующий день после публикации в конгрессе доклада, утверждающего, что друг президента США бизнесмен Том Баррак, используя связи в Белом доме, ведет переговоры с саудовскими властями по сделкам в ядерной сфере.
В марте издание Daily Beast сообщало, что Саудовская Аравия рассматривает компании "десятков стран" для возможного сотрудничества по развитию своего ядерного сектора, и, "несмотря на продолжающиеся дискуссии", США являются для королевства лишь "одним из многих вариантов".
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МАГАТЭСаудовская АравияСШАВ мире
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