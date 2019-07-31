В Финляндии впервые выписали штрафы пользователям самокатов

ХЕЛЬСИНКИ, 31 июл - РИА Новости. Полиция столичного региона Финляндии впервые выписала четыре штрафа пользователям городских служб проката самокатов за опасные манёвры на оживлённом тротуаре, сообщил командир Центра безопасности дорожного движения полиции Финляндии Деннис Пастерштейн.

"Оштрафовали четверых по 40 евро каждого за опасное управление электрическим самокатом на оживлённом тротуаре в Эспоо", - написал Пастерштейн в сети микроблогов Twitter, приложив фотографию четырех самокатов из сети городского проката.

Полицейский пояснил финским СМИ, что отправился в среду с коллегами в дежурство по патрулированию улиц столичного региона.

"Предполагаю, что это первые штрафы в городе, выписанные пользователям самокатов", - отметил Пастерштейн.

Ранее финские медики констатировали, что с появлением городских служб проката самокатов многократно увеличилось количество случаев травматизма на улицах города.