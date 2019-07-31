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РИА Новости

В Финляндии впервые выписали штрафы пользователям самокатов

Вчера, 15:41
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка на самокате
Девушка на самокате
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Девушка на самокате. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 31 июл - РИА Новости. Полиция столичного региона Финляндии впервые выписала четыре штрафа пользователям городских служб проката самокатов за опасные манёвры на оживлённом тротуаре, сообщил командир Центра безопасности дорожного движения полиции Финляндии Деннис Пастерштейн.
"Оштрафовали четверых по 40 евро каждого за опасное управление электрическим самокатом на оживлённом тротуаре в Эспоо", - написал Пастерштейн в сети микроблогов Twitter, приложив фотографию четырех самокатов из сети городского проката.
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Полицейский пояснил финским СМИ, что отправился в среду с коллегами в дежурство по патрулированию улиц столичного региона.
"Предполагаю, что это первые штрафы в городе, выписанные пользователям самокатов", - отметил Пастерштейн.
Ранее финские медики констатировали, что с появлением городских служб проката самокатов многократно увеличилось количество случаев травматизма на улицах города.
В настоящее время в столичном регионе Финляндии работает шесть различных операторов по прокату самокатов. Пользователь может взять на прокат любой попавшийся по пути самокат, пройдя предварительно процедуру регистрации в приложении. Стоимость активации самоката равна 1 евро, после чего пользователь платит за каждую минуту 25 центов.
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