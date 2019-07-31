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РИА Новости

В затопленном древнем городе в Египте нашли остатки храма, золото и монеты

Вчера, 15:40
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© Фото : Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt/Christoph GerigkАрхеолог-водолаз на месте затопленного древнего города Гераклион в Средиземном море близ Александрии в Египте
Археолог-водолаз на месте затопленного древнего города Гераклион в Средиземном море близ Александрии в Египте
© Фото : Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt/Christoph Gerigk
Археолог-водолаз на месте затопленного древнего города Гераклион в Средиземном море близ Александрии в Египте
КАИР, 31 июл - РИА Новости. Археологи-водолазы, работающие на месте затопленного древнего города Гераклион в Средиземном море близ Александрии в Египте, обнаружили остатки храма, золотые украшения и монеты, части корабля, сообщает египетская газета "Сада аль-баляд".
Сообщается, что находки относятся к разным периодам истории: от III века до нашей эры до IV века нашей эры.
© Фото : Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt/Christoph GerigkМонета, найденная на месте затопленного древнего города Гераклион в Средиземном море близ Александрии в Египте
Монета, найденная на месте затопленного древнего города Гераклион в Средиземном море близ Александрии в Египте
© Фото : Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt/Christoph Gerigk
Монета, найденная на месте затопленного древнего города Гераклион в Средиземном море близ Александрии в Египте
Ученые считают, что Гераклион был построен примерно в VIII веке до нашей эры в прибрежной зоне Средиземного моря. Это был важный торговый центр и порт Древнего Египта вплоть до возведения Александрии в 331 году до нашей эры. Он ушел под воду примерно 1200 лет назад, и в настоящее время остатки города находятся под водой на разной глубине до 45 метров. Археологи обнаружили его в 2000 году, город считается интереснейшим подводным музеем.
Вид на город-порт Александрию. Архивное фото
22 ноября 2017, 12:21
Египетские археологи нашли в Средиземном море остатки трех древних кораблей
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