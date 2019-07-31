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РИА Новости

Минздрав дал рекомендации в связи с окутавшим города Сибири смогом

Вчера, 15:32
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)Лесные пожары в Якутии
Лесные пожары в Якутии
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минздрав России в условиях высокой задымленности от лесных пожаров рекомендует сокращать рабочий день для работников с большой физической нагрузкой, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
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"Ограничить физическую нагрузку, в том числе сократить рабочий день для работающих со значительной физической нагрузкой", - говорится в сообщении.
Кроме того, следует избегать длительного нахождения на воздухе ранним утром, так как в это время в воздухе накапливается максимальное количество смога, и реже бывать на отрытом воздухе, особенно в жаркое время суток, пояснили в пресс-службе. По возможности следует использовать кондиционеры и системы очистки воздуха, а также занавешивать окна и форточки влажной тканью, отметили в Минздраве.
Для сохранения здоровья в ведомстве рекомендуют максимально ограничить курение и не употреблять алкоголь, так как это может спровоцировать развитие острых и хронических заболеваний.
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Людям, страдающим какими-либо заболеваниями, при выходе на улицу нужно брать с собой необходимые лекарства, а для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется два раза в день измерять артериальное давление.
"При усилении запаха дыма рекомендуется надевать защитные маски, которые следует увлажнять. Особенно это относится к пожилым людям, детям и тем, кто страдает хроническими недугами: сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких, аллергическими заболеваниями", - добавили в Минздраве.
Взрослым рекомендуется увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день, заменить жирную пищу на богатую витаминами и минеральными веществами. Принимать душ необходимо несколько раз в день и по возможности промывать нос и горло, уточнили в пресс-службе.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуОбщество
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