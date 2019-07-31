Власти Приангарья хотят создать ТОСЭР в пострадавшем от паводка Тулуне

"Территория опережающего социально-экономического развития может быть создана в Тулуне. Соответствующая заявка была подана министерством экономического развития Приангарья еще в прошлом году и находится на рассмотрении в Минэкономразвития РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в направленной заявке были определены 15 потенциальных резидентов, но в связи с паводком и изменившимися социально-экономическими условиями заявленные для реализации инвестиционные проекты в настоящее время пересматриваются. Для проработки вопроса в экстренном порядке в органы федеральной власти направлено письмо с просьбой поддержать инициативу Иркутской области.

Первая волна разрушительного паводка началась в Приангарье в конце июня. Погибли 25 человек, семь человек пропали без вести. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля началась вторая волна паводка. Так, в Тулуне за сутки выпала месячная норма осадков.