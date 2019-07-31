Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T15:22Z
https://ria.ru/20190731/1557046815.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155582/90/1555829050_0:173:3072:1901_1036x0_80_0_0_117cb3180cca5079abf48bd89fa3408b.jpg
РИА Новости

Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве

Вчера, 15:22
62784
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Ранее Париж выразил обеспокоенность в связи с задержаниями участников акции и призвал к их освобождению.

"МИД Франции озаботился протестами в Москве. Той самой Франции, в которой почти год шли боевые действия между манифестантами и полицией — именно так сами французы описывают ситуацию", — написала Захарова в Facebook.

Она напомнила, что французские власти "апробировали на населении все виды репрессивных методов воздействия", включая слезоточивый газ, шумовые гранаты, водометы, массовые задержания и аресты.
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
30 июля, 16:26
После незаконной акции в Москве возбудили дело о массовых беспорядках
По словам представителя МИД, митинги во Франции не были согласованы, а полиция действовала, словно "имела дело с иностранными оккупантами", а не с собственным населением.
"Четкая статистика отсутствует. Надеюсь, все впереди. А пока приведу некоторые имеющиеся факты", — добавила Захарова.
По ее словам, "министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что 11 человек погибли во время кризиса с "желтыми жилетами", а 2500 человек из рядов "желтых жилетов" были ранены с момента начала протестного движения в ноябре прошлого года, в том числе 76 человек получили серьезные ранения. Около 1800 сотрудников сил безопасности получили травмы".
Алексей Навальный
Вчера, 14:03
"Мы были как рабы". Бывший волонтер рассказал о работе в команде Навального
Захарова отметила, что в марте 2019 газета Figaro написала почти о девяти тысячах задержанных.

"Я хочу напомнить МИД Франции слова главы ее же МВД, который сказал буквально следующее: "Мы не собираемся защищать порядок Республики мягкими словами".

Мария Захарова
Представитель ведомства считает, что "после этого не Парижу учить кого бы то ни было пропорциональности реакции".
"Кстати, все западные защитники прав не своей оппозиции должны вспомнить, как и сколько они призывали Париж одуматься и начать гуманно относиться к собственному населению. Могу помочь — никак и нисколько. Вообще промолчали. Вот и не стоит себе изменять, а YouTube вам в помощь, он все помнит: от Фергюсона до Гамбурга", — заключила Захарова.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Вчера, 14:12
Генсек СЕ обсудил с Памфиловой регистрацию кандидатов в Мосгордуму

Реакция на заявление Лондона

Обеспокоенность "задержанием с применением силы тысячи протестующих" выразили также в Лондоне. МИД Великобритании призвал российские власти соблюдать международное соглашение по правам человека.
В российском внешнеполитическом ведомстве в ответ напомнили о действиях британской полиции во время студенческих протестов в 2010 году.
"В 2010 году полиция Лондона непропорционально применила силу во время студенческих протестов. Удержание протестующих на ограниченной площади — это тот способ, которым Великобритания защищает права человека на свободу выражения, объединений и собраний?" — написал российский МИД в Twitter.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях

Несанкционированная акция в Москве

В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел несогласованный с властями митинг. По данным прокуратуры, через соцсети распространились призывы прийти к зданию правительства столицы по адресу Тверская, дом 13.
Акцию организовали оппозиционеры, которых не зарегистрировали кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за превышения количества недействительных подписей.
Полиция сообщила, что на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.
1611394818120
Обсудить 137
Мария ЗахароваМосковская городская думаМИД Франции‎ФранцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Хороший ответ.
31 июля, 15:24
Арсений Понфиленко
259210020
От души высказалась. Молодец. Вот только им все равно.. У них демократия
31 июля, 15:57
Алексей Алекс
2051811014
Рекомендуем
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
"Кто главный здесь?" Зеленского возмутил прием в Черкасской области
Максим Гареев
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве блогерши в Москве
Ракетные учения в Херсонской области, Украина
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
Лента
новостей
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Комитет сената США одобрил санкции против "Северного потока — 2"
Пенсионное удостоверение
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Самолет авиакомпании MyWay Airlines
Грузинская авиакомпания ищет способ летать в Россию вопреки запрету
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Первый газ по "Северному потоку — 2" поступит в конце года
"Нафтогаз" потребовал от России 5,2 миллиарда долларов
Автомобильные номера
Путин упростил получение автомобильных номеров
Задержание сторонников ИГ* в Татарстане. Кадры операции ФСБ и МВД
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Отдыхающие на набережной в Севастополе
В Крыму назвали причину массового потока туристов с Украины
Фармацевт-ассистент изготавливает лекарственные формы в Тамбовской областной детской клинической больнице
Врач назвала самые бесполезные лекарства
Собака в вольере
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
00:17На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса
Лента новостейМолния