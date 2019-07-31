Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.

Ранее Париж выразил обеспокоенность в связи с задержаниями участников акции и призвал к их освобождению.

"МИД Франции озаботился протестами в Москве. Той самой Франции, в которой почти год шли боевые действия между манифестантами и полицией — именно так сами французы описывают ситуацию", — написала Захарова в Facebook .

Она напомнила, что французские власти "апробировали на населении все виды репрессивных методов воздействия", включая слезоточивый газ, шумовые гранаты, водометы, массовые задержания и аресты.

По словам представителя МИД, митинги во Франции не были согласованы, а полиция действовала, словно "имела дело с иностранными оккупантами", а не с собственным населением.

"Четкая статистика отсутствует. Надеюсь, все впереди. А пока приведу некоторые имеющиеся факты", — добавила Захарова.

По ее словам, "министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что 11 человек погибли во время кризиса с "желтыми жилетами", а 2500 человек из рядов "желтых жилетов" были ранены с момента начала протестного движения в ноябре прошлого года, в том числе 76 человек получили серьезные ранения. Около 1800 сотрудников сил безопасности получили травмы".

Захарова отметила, что в марте 2019 газета Figaro написала почти о девяти тысячах задержанных.

"Я хочу напомнить МИД Франции слова главы ее же МВД, который сказал буквально следующее: "Мы не собираемся защищать порядок Республики мягкими словами". Мария Захарова

Представитель ведомства считает, что "после этого не Парижу учить кого бы то ни было пропорциональности реакции".

"Кстати, все западные защитники прав не своей оппозиции должны вспомнить, как и сколько они призывали Париж одуматься и начать гуманно относиться к собственному населению. Могу помочь — никак и нисколько. Вообще промолчали. Вот и не стоит себе изменять, а YouTube вам в помощь, он все помнит: от Фергюсона до Гамбурга", — заключила Захарова.

Реакция на заявление Лондона

Обеспокоенность "задержанием с применением силы тысячи протестующих" выразили также в Лондоне. МИД Великобритании призвал российские власти соблюдать международное соглашение по правам человека.

В российском внешнеполитическом ведомстве в ответ напомнили о действиях британской полиции во время студенческих протестов в 2010 году.

"В 2010 году полиция Лондона непропорционально применила силу во время студенческих протестов. Удержание протестующих на ограниченной площади — это тот способ, которым Великобритания защищает права человека на свободу выражения, объединений и собраний?" — написал российский МИД в Twitter

Несанкционированная акция в Москве

В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел несогласованный с властями митинг. По данным прокуратуры, через соцсети распространились призывы прийти к зданию правительства столицы по адресу Тверская, дом 13.

Акцию организовали оппозиционеры, которых не зарегистрировали кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за превышения количества недействительных подписей.