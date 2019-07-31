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РИА Новости
Культура

Тодоровский спродюсирует фильм "Дунай" о любви россиянки и серба

Вчера, 15:21
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРежиссёр Валерий Тодоровский на пресс-конференции перед премьерой своего фильма "Большой"
Режиссёр Валерий Тодоровский на пресс-конференции перед премьерой своего фильма Большой
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Режиссер Валерий Тодоровский заявил, что станет продюсером мелодрамы "Дунай" – режиссерского дебюта кинодраматурга Любови Мульменко.
"Это история молодой москвички, которая отправляется в Белград, где влюбляется в сербского парня. История о двух разных славянских темпераментах", - рассказала Мульменко на заседании экспертного совета по игровым фильмам режиссеров-дебютантов в Минкультуры.
В своем видеообращении к совету Тодоровский отметил, что уже работал с ней на фильме "Гипноз".
"Люба – замечательный кинодраматург, сейчас она хочет дебютировать в кинорежиссуре. Эта история не случайна в ее жизни, в какой-то момент она очень полюбила Белград. Ее фильм - про поиски себя, настоящая, искренняя, авторская история, что и необходимо для дебюта", - сказал Тодоровский.
Режиссер-постановщик Валерий Тодоровский
11 июня, 08:00
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