Тодоровский спродюсирует фильм "Дунай" о любви россиянки и серба

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Режиссер Валерий Тодоровский заявил, что станет продюсером мелодрамы "Дунай" – режиссерского дебюта кинодраматурга Любови Мульменко.
"Это история молодой москвички, которая отправляется в Белград, где влюбляется в сербского парня. История о двух разных славянских темпераментах", - рассказала Мульменко на заседании экспертного совета по игровым фильмам режиссеров-дебютантов в Минкультуры.
В своем видеообращении к совету Тодоровский отметил, что уже работал с ней на фильме "Гипноз".
"Люба – замечательный кинодраматург, сейчас она хочет дебютировать в кинорежиссуре. Эта история не случайна в ее жизни, в какой-то момент она очень полюбила Белград. Ее фильм - про поиски себя, настоящая, искренняя, авторская история, что и необходимо для дебюта", - сказал Тодоровский.