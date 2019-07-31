Тодоровский спродюсирует фильм "Дунай" о любви россиянки и серба

Режиссёр Валерий Тодоровский на пресс-конференции перед премьерой своего фильма "Большой"

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Режиссер Валерий Тодоровский заявил, что станет продюсером мелодрамы "Дунай" – режиссерского дебюта кинодраматурга Любови Мульменко.

"Это история молодой москвички, которая отправляется в Белград, где влюбляется в сербского парня. История о двух разных славянских темпераментах", - рассказала Мульменко на заседании экспертного совета по игровым фильмам режиссеров-дебютантов в Минкультуры.

В своем видеообращении к совету Тодоровский отметил, что уже работал с ней на фильме "Гипноз".