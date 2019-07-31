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РИА Новости

Сбербанк выручил от продажи Denizbank 170,7 миллиарда рублей

Вчера, 15:15
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Сбербанк России"
Логотип ПАО Сбербанк России
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Логотип ПАО "Сбербанк России". Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Выручка Сбербанка от продажи турецкого Denizbank составила 170,7 миллиарда рублей, валовая прибыль по РСБУ - 22,7 миллиарда рублей, при этом общий объем денежного потока банка от сделки составит около 5 миллиардов долларов, говорится в сообщении кредитной организации.
Ранее в среду крупнейший российский банк сообщил, что продал свою "дочку" Denizbank дубайскому Emirates NBD, который теперь владеет 99,85% акций турецкого банка.
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"В соответствии с соглашением о купле-продаже акций Denizbank от 2 апреля 2019 года, выручка от продажи составила 170,7 миллиарда рублей при совокупном объеме инвестиций Сбербанка в Denizbank за все время владения в размере 148 миллиардов рублей. ... Для целей отчетности Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) валовая прибыль от сделки составила 22,7 миллиарда рублей, налог на прибыль — около 4,5 миллиарда рублей", - отметили в банке.
Отмечается, что по условиям соглашения Emirates NBD выкупит субординированный долг Denizbank перед Сбербанком на сумму около 1,2 миллиарда долларов, а Denizbank погасит ранее предоставленные Сбербанком межбанковские кредиты на сумму около 1,1 миллиарда долларов. "Общий объем денежного потока Сбербанка от продажи Denizbank составит около 5 млрд долларов", - заключили в Сбербанке.
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