Сбербанк продал турецкую "дочку" Denizbank

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сбербанк продал свою "дочку" Denizbank дубайскому Emirates NBD, который теперь владеет 99,85% акций турецкого банка, говорится в совместном заявлении сторон.
"Сбербанк и Emirates NBD рады сообщить, что сделка завершена, и Emirates NBD теперь владеет 99,85% акций Denizbank", - сказано в пресс-релизе.
"Решение о продаже Denizbank связано с санкционными ограничениями и соответствующим изменением стратегии Сбербанка в части международного присутствия и позволит нам сконцентрировать еще больше внимания на развитии экосистемы Сбербанка в России", - прокомментировал глава Сбербанка Герман Греф.
Сбербанк и Emirates NBD в начале апреля подписали обновленное соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank. В результате, как сообщалось тогда, крупнейший российский банк продает свою "дочку" за 15,48 миллиарда турецких лир (около 2,71 миллиарда долларов по курсу лиры на тот момент).
22 сентября 2017, 23:05Греф сообщил, как Сбербанк сделал турецкую "дочку" самым ценным активом
Закрыть сделку планировалось во втором квартале текущего года, однако все необходимые разрешения от регуляторов были получены только к концу июня. Греф в середине июля говорил журналистам, что Сбербанк надеется закрыть сделку до конца месяца.