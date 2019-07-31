Сбербанк продал турецкую "дочку" Denizbank

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сбербанк продал свою "дочку" Denizbank дубайскому Emirates NBD, который теперь владеет 99,85% акций турецкого банка, говорится в совместном заявлении сторон.

"Сбербанк и Emirates NBD рады сообщить, что сделка завершена, и Emirates NBD теперь владеет 99,85% акций Denizbank", - сказано в пресс-релизе.

"Решение о продаже Denizbank связано с санкционными ограничениями и соответствующим изменением стратегии Сбербанка в части международного присутствия и позволит нам сконцентрировать еще больше внимания на развитии экосистемы Сбербанка в России", - прокомментировал глава Сбербанка Герман Греф.

Сбербанк и Emirates NBD в начале апреля подписали обновленное соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank. В результате, как сообщалось тогда, крупнейший российский банк продает свою "дочку" за 15,48 миллиарда турецких лир (около 2,71 миллиарда долларов по курсу лиры на тот момент).