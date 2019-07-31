Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T14:59Z
https://ria.ru/20190731/1557045098.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/102722/03/1027220302_0:0:1549:871_1036x0_80_0_0_e072299fa5f92971e56c5211c36a610d.jpg
РИА Новости

Сбербанк продал турецкую "дочку" Denizbank

Вчера, 14:59
5216
© AP Photo / Murad SezerМужчина выходит из здания DenizBank. Стамбул, Турция
Мужчина выходит из здания DenizBank. Стамбул, Турция
© AP Photo / Murad Sezer
Мужчина выходит из здания DenizBank. Стамбул, Турция. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сбербанк продал свою "дочку" Denizbank дубайскому Emirates NBD, который теперь владеет 99,85% акций турецкого банка, говорится в совместном заявлении сторон.
"Сбербанк и Emirates NBD рады сообщить, что сделка завершена, и Emirates NBD теперь владеет 99,85% акций Denizbank", - сказано в пресс-релизе.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на пресс-конференции по итогам годового общего собрания в Москве акционеров Сбербанка
24 мая, 07:29
Сбербанк планирует оптимизировать присутствие в Европе
"Решение о продаже Denizbank связано с санкционными ограничениями и соответствующим изменением стратегии Сбербанка в части международного присутствия и позволит нам сконцентрировать еще больше внимания на развитии экосистемы Сбербанка в России", - прокомментировал глава Сбербанка Герман Греф.
Сбербанк и Emirates NBD в начале апреля подписали обновленное соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank. В результате, как сообщалось тогда, крупнейший российский банк продает свою "дочку" за 15,48 миллиарда турецких лир (около 2,71 миллиарда долларов по курсу лиры на тот момент).
Президент Сбербанка Герман Греф и председатель правления DenizBank Хакан Атеш
22 сентября 2017, 23:05
Греф сообщил, как Сбербанк сделал турецкую "дочку" самым ценным активом
Закрыть сделку планировалось во втором квартале текущего года, однако все необходимые разрешения от регуляторов были получены только к концу июня. Греф в середине июля говорил журналистам, что Сбербанк надеется закрыть сделку до конца месяца.
1520327
Обсудить 3
DenizBank A.Ş.Сбербанк РоссииТурцияЭкономика
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Первый газ по "Северному потоку — 2" поступит в конце года
РИА
Новости
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым
Максим Гареев
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве блогерши в Москве
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
Лента
новостей
Ракетные учения в Херсонской области, Украина
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
Пенсионное удостоверение
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Автомобильные номера
Путин упростил получение автомобильных номеров
Знак такси на автомобиле
Эксперты выяснили, что такси для россиян выгоднее личного авто
Задержание сторонников ИГ* в Татарстане. Кадры операции ФСБ и МВД
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Собака в вольере
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Комитет сената США одобрил санкции против "Северного потока — 2"
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
В ЕКА сообщили о планах приостановить полеты астронавтов к МКС с Байконура
Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%
"Нафтогаз" потребовал от России 5,2 миллиарда долларов
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк выручил от продажи Denizbank 170,7 миллиарда рублей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
00:17На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса
Лента новостейМолния