Путин подключил военных к тушению пожаров в Сибири

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин после доклада главы МЧС Евгения Зиничева поручил Министерству обороны помочь в тушении пожаров, сообщила пресс-служба Кремля.

Ведомство отправит в Красноярский край десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованных специальными водосливными устройствами.

Сейчас экипажи получают инструктаж и завершают предполетную подготовку. Эти же летчики неоднократно привлекались к тушению природных пожаров в разных регионах России.

Кроме того, группировка Вооруженных сил в Иркутской области будет сохраняться до особого распоряжения главы государства.

Лесные пожары в Сибири

Около недели назад Сибирь и другие регионы России окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края.

Как заявил первый замглавы МЧС Александр Чуприян, пожары охватили почти три миллиона гектаров тайги. Режим ЧС ввели в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.

Карта пожаров по данным сайта fires.ru Карта пожаров по данным сайта fires.ru

По оценке министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы. В тушении пожаров задействованы почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.