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РИА Новости

Путин подключил военных к тушению пожаров в Сибири

Вчера, 15:14
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин после доклада главы МЧС Евгения Зиничева поручил Министерству обороны помочь в тушении пожаров, сообщила пресс-служба Кремля.
Ведомство отправит в Красноярский край десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованных специальными водосливными устройствами.
Сейчас экипажи получают инструктаж и завершают предполетную подготовку. Эти же летчики неоднократно привлекались к тушению природных пожаров в разных регионах России.
Кроме того, группировка Вооруженных сил в Иркутской области будет сохраняться до особого распоряжения главы государства.
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"Жалко до слез!" К чему приведут крупнейшие лесные пожары в Сибири

Лесные пожары в Сибири

Около недели назад Сибирь и другие регионы России окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края.
Как заявил первый замглавы МЧС Александр Чуприян, пожары охватили почти три миллиона гектаров тайги. Режим ЧС ввели в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.
Карта пожаров по данным сайта fires.ru
Карта пожаров по данным сайта fires.ru
Карта пожаров по данным сайта fires.ru
По оценке министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы. В тушении пожаров задействованы почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.
Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию с пожарами под личный контроль.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуМЧСПроисшествия
Популярные комментарии
Просто китайцы позвонили и сказали, что нехорошо портить их собственность.
31 июля, 15:46
nn oo
923001224
Прошу отнестись с пониманием,я только с батискафа.
31 июля, 15:52
Олег 84
803501018
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