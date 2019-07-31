США и Афганистан договорились о следующих шагах по межафганским переговорам

Американские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан. Архивное фото

Американские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан

© AP Photo / David Guttenfelder Американские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. США и Афганистан договорились о следующих шагах в вопросе межафганских переговоров, написал в США и Афганистан договорились о следующих шагах в вопросе межафганских переговоров, написал в Twitter cпецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад, назвав свой визит в страну "самым продуктивным" со времени вступления в должность.

"Завершаю свой самый продуктивный визит в Афганистан со времени вступления в должность спецпредставителя. США и Афганистан договорились о следующих шагах. Формируется команда переговорщиков и группа технической поддержки", - написал Халилзад.

Он заявил, что отправляется в Катар и по пути совершит остановку в Пакистане.

"Я еду в Доху с остановкой в Исламабаде. В Дохе, если (радикальное движение) "Талибан" выполнит свою роль, мы выполним нашу и заключим соглашение, над которым работали", - написал спецпосланник.

Ранее Халилзад заявил, что межафганские переговоры начнутся после того, как Вашингтон заключит свое соглашение с талибами.

США последние месяцы ведут переговоры с афганским радикальным движением "Талибан" о прекращении огня, выводе иностранных войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле.