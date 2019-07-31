На сайте ГИБДД впервые опубликовали карту со всеми камерами на дорогах

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. ГИБДД запустила на своем сайте ГИБДД запустила на своем сайте интерактивный раздел , где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. На этой карте можно найти все места, где установлены работающие в автоматическом режиме фото- и видеокамеры.

"Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности", — сказала Волк.

Раздел создали после июньского заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности движения. Тогда президент Владимир Путин заявил, что цель установки камер — это снижение аварийности и травматизма на дорогах и сохранение жизней, а потому их не нужно специально скрывать и прятать.

Пока что раздел функционирует в тестовом режиме. Через час после запуска нового проекта сайт ГИБДД перестал работать, сбой продолжался около полутора часов.

"Спровоцирует нарушения"

В Госдуме к нововведению отнеслись с некоторой настороженностью. Так, первый заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов полагает, что на участках, где камер нет, станет еще больше нарушений правил дорожного движения.

"Мое мнение — это, наоборот, спровоцирует нарушения правил дорожного движения. А если спровоцирует нарушения, то повлечет соответственно увеличение инцидентов с нехорошим исходом", — сказал депутат РИА Новости.

Когда мы не знаем, где стоит камера, мы соблюдаем закон — правила дорожного движения. А когда нас информируют, что сейчас будет проверка, мы немедленно все ликвидируем, снижаем скорость до установленного предела, а дальше опять гоним как хотим. Виталий Ефимов депутат Госдумы депутат Госдумы

В Федерации автовладельцев считают, что новая карта ГИБДД не принесет ощутимой пользы. Ведь уже сейчас есть множество приложений, которые оповещают водителей о расположении камер на дорогах, напомнил глава организации Сергей Канаев.

"Она (карта ГИБДД. — Прим. ред.), по сути, не будет столь активно применяться автовладельцами, потому что они вряд ли будут вводить еще одно приложение только из-за того, что эти камеры согласованы", — сказал он РИА Новости.

Канаев также напомнил, что при размещении камер на дорогах, согласно ГОСТу, необходима установка соответствующих знаков, а кроме того, у каждой камеры должен быть паспорт. Соответственно, появление интерактивной карты ГИБДД никак принципиально не повысит информированность водителей о дорожных камерах, полагает он.

"Смотреть не будут"

Опрошенные РИА Новости автоэксперты также считают, что новая карта на сайте ГИБДД — запоздалое решение и не очень нужна водителям.

По мнению адвоката Константина Шутова, только единицы посмотрят эту схему, потому что везде на дорогах и так есть специальные предупреждающие знаки.

"В этом нет особенного смысла, смотреть не будут. В принципе, и так везде, где есть камеры, висят предупреждающие знаки, то есть там по стандартам положено, где стоит камера, положено ставить предупреждающий знак. То есть если это не помогает, то вряд ли поможет публикация этих схем. Я думаю так — единицы посмотрят эту публикацию", — сказал он.

Такой же точки зрения придерживается и президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, который напомнил, что практически у всех в машинах стоят видеорегистраторы, выдающие сообщения при приближении к зоне действия видеокамеры.

Координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел отметил, что те, кто ежедневно ездит по одному и тому же маршруту, давно выучили расположение всех камер. Поэтому такая карта может быть интересна только тем, кто "перемещается хаотично по городу и по стране".

В целом эксперт оценивает количество заинтересованных в этой карте водителей как очень маленькое.

"Если исходить из позиции того, что у нас и сотрудники ГИБДД, и технические средства призваны помочь не нарушать правила дорожного движения и предотвращать даже, то какая-то часть людей, которая интересуется этими вещами, очень небольшая, к сожалению, отсмотрит это все и будет, скажем так, аккуратнее проезжать. Но боюсь, что это не очень большая часть населения <...>. На большинство людей это вообще никак не повлияет, они как ездили, либо не нарушая, что скорее всего, либо просто нарушая и потом смотря, сколько там им прилетело", — сказал Орел.

Отдельно заинтересовал Травина вопрос о передвижных камерах и возможности самостоятельно вносить данные о них на карту.

"Меня больше интересуют камеры, которые стоят на обочине. Те, которые висят на столбе, я увижу за три километра. <…> А вот когда там где-то под забором спряталась тренога, на обочине, да еще и спряталась за какой-нибудь машинкой — вот этого я совершенно не вижу. Понятно, что такие камеры представляют для меня большую опасность, чем те, которые открыто висят над головой. Поэтому меня, конечно, интересуют переносные, их ни на какую карту не нанесешь. Так что хочется понять: если я увидел переносную, если карта интерактивная, получается, я сам могу внести сведения о камере на таком-то участке дороги?" — рассуждает эксперт.