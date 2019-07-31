Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Корректировка коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы. При этом чем выше зарплата, тем больше будет прибавка к пенсии. Ее максимальный размер ограничен тремя пенсионными коэффициентами и составит 261 рубль 72 копейки.

По предварительной информации, перерасчет получат примерно 14 миллионов человек.

В фонде заявили, что на эти цели предусмотрено 10,6 миллиарда рублей.

Кроме того, пенсионерам увеличат размер выплат из средств пенсионных накоплений.

Речь идет о накопительной пенсии, срочной пенсионной выплате, а также о единовременной выплате.