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РИА Новости

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Вчера, 14:59
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Корректировка коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы. При этом чем выше зарплата, тем больше будет прибавка к пенсии. Ее максимальный размер ограничен тремя пенсионными коэффициентами и составит 261 рубль 72 копейки.
По предварительной информации, перерасчет получат примерно 14 миллионов человек.
В фонде заявили, что на эти цели предусмотрено 10,6 миллиарда рублей.
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Кроме того, пенсионерам увеличат размер выплат из средств пенсионных накоплений.
Речь идет о накопительной пенсии, срочной пенсионной выплате, а также о единовременной выплате.
Этот перерасчет затронет приблизительно полмиллиона пенсионеров. Их ежемесячные пенсии вырастут с учетом корректирующего коэффициента, который составит 4,9% для накопительной пенсии и 5,1% для срочной выплаты, которую получают участники госпрограммы софинансирования пенсионных накоплений.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Предусмотрено 10,6 миллиарда рублей.. Максимальный размер составит 261 рубль 72 копейки. Перерасчет получат примерно 14 миллионов человек. Итого сумма выплат составит 3,6 миллиарда рублей. А куда уйдут 7,0 миллиардов рублей? Простая арифметика!
31 июля, 15:40
мимихаил илов
249410169
Трындец, как много! Аж 261 рубль 72 коп.!!! А кто заработал больше - умойтесь! все равно больше этих крох вы не получите!
31 июля, 15:07
m-o-n.55
13870628
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