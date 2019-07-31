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РИА Новости

Трех косаток из "китовой тюрьмы" отправят к месту выпуска

Вчера, 14:57
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© РИА Новости / Виталий АньковЦентр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Трех косаток из "китовой тюрьмы" отправят из Приморья в Хабаровский край в рамках третьего этапа выпуска животных, сообщает Всероссийский НИИ океанографии (ВНИРО).
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля. Третий этап операции начнется 1 августа. Сообщалось, что в ходе него Greenpeace выступит в роли независимого наблюдателя и сможет на месте следить за ходом погрузки, транспортировки и выпуска животных.
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин ранее сообщал, что пять оставшихся в "китовой тюрьме" косаток выпустят в естественную среду обитания до конца лета.
"В третьей партии животных будет выпущено три косатки: крупная самка, самец и молодая самка. Все три косатки в бухте Средняя жили в одном вольере и представляют собой сложившуюся социальную группу. Хотя они, по-видимому, и не являются членами одной семьи, за время содержания в бухте Средняя у них сложились устойчивые командные отношения и определился лидер – крупная самка", - говорится в сообщении.
Длина самки сейчас превышает 4,5 метра, возраст - 8-10 лет. Примерно те же размеры имеет и самец. Младшая самка в длину около 4 метров, ей около 6 лет. Она отличается спокойным характером и общительностью. По мнению ученых, такой состав группы повышает шансы успешного возвращения косаток в естественную среду обитания, возможного соединения с семьей диких сородичей или образования собственной семьи.
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Транспортировка косаток будет производиться по отработанной логистической схеме: бухта Средняя - Хабаровск – Николаевск на Амуре – побережье Охотского моря. ВНИРО ожидает хорошую погоду в районе выпуска: переменная облачность, слабый северо-восточный ветер, высота волны в прибрежной зоне менее 0,5 метра. Дорога из бухты Средняя до Охотского моря займет 5-6 дней.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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