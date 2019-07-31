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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

"Газпромнефть-ННГ" приступила к освоению ачимовских отложений на Ямале

Вчера, 14:49
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл - РИА Новости. "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" ("дочка" "Газпром нефти") приступила к освоению ачимовских отложений на одном из старейших месторождений юга Ямала – Карамовском, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с генеральным директором АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Александром Шушаковым. Центральной темой стали перспективы разработки запасов ачимовской толщи. Освоение ее ресурсного потенциала имеет ключевое значение для развития добычи в южных районах округа.
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"Компания приступила к разработке ачимовских отложений на одном из старейших месторождений юга Ямала – Карамовском. Для уточнения геологического строения на одной из скважин пробурен боковой ствол с проведением гидроразрыва пласта. По результатам испытаний будет принята программа работы с 50 законсервированными и низкодебитными скважинами, на которых выполнят аналогичные операции", - говорится в сообщении.
Согласно цифровой геологической модели, созданной специалистами компании, потенциал начальных геологических запасов ачимовских отложений только по западной части Ноябрьского региона составляет около 1 миллиарда тонн нефти. В целом, по оценке экспертов, ресурсный потенциал ачимовской толщи Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна достигает 66 миллиардов тонн нефтяного эквивалента.
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В настоящее время на государственном балансе РФ числится 10,4 миллиарда тонн геологических запасов нефти ачимовской толщи, а также 4,4 миллиарда кубометров газа и 1,4 миллиарда тонн газового конденсата. Свыше половины этих запасов расположены на территории ЯНАО, уточняет пресс-служба.
В июне 2019 года Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам создания технологического центра по разработке ачимовских отложений. Оно направлено на вовлечение в процесс добычи трудноизвлекаемых запасов ачимовской толщи.
Ачимовская толща – пласты, расположенные в нижней части меловых отложений практически непосредственно над баженовской свитой (группа горных пород в Западной Сибири, залегающих на глубинах двух-трех километров). Ачимовская толща распространена в центральной зоне Западно-Сибирского бассейна, наиболее мощные пласты выявлены в Надымском и Пуровском районах ЯНАО, отмечают власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округАлександр ДюковДмитрий АртюховГазпромнефтьЭкономика
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