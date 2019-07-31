В Амурской области в зоне подтопления не зафиксировали вспышек инфекций

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Амурской области на подтопленных территориях остается стабильной, вспышек инфекции не зарегистрировано, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по состоянию на 31.07.2019 года эпидемиологическая ситуация на подтопленных территориях и в целом по области стабильная. Групповой и вспышечной инфекционной заболеваемости не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Заболеваемость вирусным гепатитом А и респираторными инфекциями не превышает многолетних значений, однако из-за сезонного распространения ротавирусной, норовирусной и энтеровирусной инфекций создаются дополнительные риски и требуются дополнительные меры профилактики, уточнили в пресс-службе.