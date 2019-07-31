Хасиков попросил Путина помочь с обеспечением Калмыкии чистой водой

"Сейчас в рамках федеральной программы "Чистая вода", которая реализуется в рамках нацпроекта "Экология", у нас до 2024 года предусмотрено 624 миллиона на реализацию, на решение этой задачи. Скажу честно и объективно – конечно, этих средств недостаточно. То есть на эти деньги мы сможем обеспечить только 25 процентов населения", - доложил врио главы Калмыкии.