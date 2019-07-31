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РИА Новости

Хасиков попросил Путина помочь с обеспечением Калмыкии чистой водой

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков попросил президента РФ Владимира Путина помочь поэтапно решить проблему с обеспечением республики питьевой водой.
Глава государства в ходе рабочей встречи с Хасиковым обсудил обеспечение населения питьевой водой и необходимости ремонта оросительных систем для эффективной работы фермерских и животноводческих хозяйств, отдельно обсуждалась подготовка комплексного плана социально-экономического развития Калмыкии, сообщает сайт Кремля.
Бату Хасиков
21 марта, 15:10
Хасиков прокомментировал свое назначение врио главы Калмыкии
"Сейчас в рамках федеральной программы "Чистая вода", которая реализуется в рамках нацпроекта "Экология", у нас до 2024 года предусмотрено 624 миллиона на реализацию, на решение этой задачи. Скажу честно и объективно – конечно, этих средств недостаточно. То есть на эти деньги мы сможем обеспечить только 25 процентов населения", - доложил врио главы Калмыкии.
Хасиков рассказал Путину, что сети и водозабор фактически не ремонтировались с 70-х годов.
"Нет подготовительной системы, нет водоочистки. Это связано и со столицей, и с областными центрами. В данном случае есть к Вам просьба рассмотреть возможность поэтапно, на протяжении нескольких лет удовлетворить нашу потребность", - обратился он к Путину, отметив, что подготовил необходимые письма.
Отвечая на уточняющий вопрос президента по участию в программе "Чистая вода", он заявил, что считает недостаточным объем предоставляемых средств.
Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков
21 марта, 15:20
Хасиков назвал одну из причин оттока населения из Калмыкии
Кроме того, по его словам, существует проблема с орошением в сфере сельского хозяйства.
Хасиков подчеркнул, что обеспечение населения чистой питьевой водой является ключевым фактором социально-экономического развития региона. "Согласно данным Роспотребнадзора, только 74 процента людей, живущих в Калмыкии, имеют возможность потреблять чистую воду. Соответственно, стоит очень серьезная задача", - добавил он.
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Бату ХасиковВладимир ПутинКалмыкияОбщество
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