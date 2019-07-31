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РИА Новости
Культура

Алла Михеева сыграет в комедии "Ночная прогулка" блондинку, потерявшую кота

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкMercedes-Benz Fashion Week Russia. День третий
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Телеведущая Алла Михеева исполнит главную роль в дебютной комедии Наркас Искандеровой "Ночная прогулка" о блондинке, которая потеряла кота, защита проекта прошла в среду в Минкультуры на заседании экспертного совета по игровым фильмам режиссеров-дебютантов.
"Это эксцентричная комедия с лирическим оттенком. Она состоит из трех частей, но это одна история. По сюжету взбалмошная блондинка теряет кота, и это запускает невероятные приключения. Мы смотрим на ситуацию с разных точек зрения", - рассказала Искандерова.
Худруком дебютной драмы о двух братьях "Братичка" станет режиссер Константин Лопушанский, режиссер Алла Сурикова выступит в этом качестве на картине "Горка".
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