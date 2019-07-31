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РИА Новости
Ленинградская область

Жители Ленобласти могут получить разрешения на охоту со скидкой

Вчера, 14:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов стало возможным оформить с 30% скидкой на портале государственных услуг Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"В сезон охоты в Ленинградской области важно иметь не только охотничий билет и соблюдать положенные сроки: обязательно и оформление разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Получить разрешение на охоту и оплатить его с 30% скидкой можно через портал государственных услуг Ленинградской области. Для этого нужно выбрать необходимую услугу и заполнить электронное заявление. Если все сделано верно, на электронную почту придет положительное решение от профильного комитета. Для получения бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов нужно записаться на прием в комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, охотничий билет единого федерального образца и квитанцию об оплате госпошлины", - отметил собеседник агентства.
По его словам, накануне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о ежегодном утверждении лимитов и квот добычи лося, бурого медведя, барсука и рыси. В предстоящий охотничий сезон на территории региона разрешено добывать: с 1 августа по 30 ноября - бурого медведя 369 особей из трех тысяч, с 15 августа по 31 октября – на барсука, добыча которого не должна превышать 143 особи. С 1 по 30 сентября на самцов лося во время гона, с 15 октября по 31 декабря – на все половозрастные группы лосей, с 1 по 7 января – на особей лося до года. Общее число добычи этих млекопитающих не должно совокупно превышать 1,3 тысячи особей. С 1 октября по 29 февраля – на 12 рысей, которых в лесах ленинградской области насчитывается около 300 особей.
"Согласно действующему законодательству, общее количество животных каждого вида, на которых можно охотиться, составляет 3-15% от их общей численности в охотхозяйстве. При этом лимит, выделяемый Ленинградской областью охотникам, обычно используется наполовину", - добавили в пресс-службе.
Квартира
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