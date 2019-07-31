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РИА Новости

В Берлине не исключили создания европейской миссии в Ормузском проливе

Вчера, 14:36
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© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton SmithАмериканские военные корабли во время учений в Персидском заливе
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе
© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton Smith
БЕРЛИН, 31 июл - РИА Новости. В Берлине не исключают создание европейской миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Правительство принципиально считает предложение о морской миссии по защите при участии европейских государств по-прежнему достойной упоминания, находится в контакте с европейскими партнерами, прежде всего с Францией и Великобританией", - заявила Деммер.
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Ранее агентство dpa распространило заявление посольства США в ФРГ о том, что Вашингтон официально предложил Берлину присоединиться к коалиции по охране безопасности в Ормузском проливе.
Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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