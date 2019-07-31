В Берлине не исключили создания европейской миссии в Ормузском проливе

Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе

БЕРЛИН, 31 июл - РИА Новости. В Берлине не исключают создание европейской миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Правительство принципиально считает предложение о морской миссии по защите при участии европейских государств по-прежнему достойной упоминания, находится в контакте с европейскими партнерами, прежде всего с Францией и Великобританией", - заявила Деммер.

Ранее агентство dpa распространило заявление посольства США в ФРГ о том, что Вашингтон официально предложил Берлину присоединиться к коалиции по охране безопасности в Ормузском проливе.

Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.