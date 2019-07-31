Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T14:40Z
https://ria.ru/20190731/1557043604.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155704/34/1557043474_0:126:1080:734_1036x0_80_0_0_1808ab22df403bc3fe1fbc3f894f6403.jpg
РИА Новости

Популярный видеоблогер разбился насмерть

Вчера, 14:40
8030
© Фото : страница в Facebook "The King of Random"Блогер Грант Томпсон
Блогер Грант Томпсон
© Фото : страница в Facebook "The King of Random"
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Популярный американский блогер, автор канала King of Random на YouTube Грант Томпсон погиб, снимая выпуск про полет на параплане. Об этом пишет TMZ со ссылкой на его родственников.
Как рассказал брат покойного, Грант ушел полетать вечером в понедельник и так и не вернулся домой. Во вторник его тело нашли в Сент-Джордже (штат Юта), однако семья до сих пор не знает, что произошло.
По данным правоохранительных органов, параплан Гранта пропал с радаров. На поиски отправили вертолет, экипаж которого и обнаружил труп.
Рядом находились парапланерное снаряжение и видеокамера. Следователи надеются, что запись поможет объяснить, что произошло во время полета.
По словам брата, Грант обожал экстремальные виды спорта, связанные с полетом. Парапланеризмом он увлекся пять месяцев назад.
Канал King of Random существует с 2010 года, сейчас на него подписаны более 11 миллионов человек. Основные темы видеоблога — эксперименты и лайфаки на все случаи жизни.
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
14 июля, 12:33
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
257946214
Обсудить 1
СШАВ мире
Рекомендуем
Максим Гареев
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве блогерши в Москве
РИА
Новости
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
Американский актер и танцор Камерон Бойс
Названа причина смерти звезды Disney 20-летнего Камерона Бойса
Пенсионное удостоверение
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Лента
новостей
Фармацевт-ассистент изготавливает лекарственные формы в Тамбовской областной детской клинической больнице
Врач назвала самые бесполезные лекарства
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым
Задержание сторонников ИГ* в Татарстане. Кадры операции ФСБ и МВД
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Автомобильные номера
Путин упростил получение автомобильных номеров
Отдыхающие на набережной в Севастополе
В Крыму назвали причину массового потока туристов с Украины
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Первый газ по "Северному потоку — 2" поступит в конце года
Танки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, Нидерланды
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Собака в вольере
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Аэропорт Самары Курумоч
В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Золотые слитки на Екатеринбургском заводе
Слитки для народа: россиянам предложат золото вместо долларов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
00:17На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса
Лента новостейМолния