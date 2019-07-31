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РИА Новости

В пяти районах Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Вчера, 14:32
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© Фото предоставлено министром охраны природы Якутии Сахамином АфанасьевымТушение пожаров в Якутии
Тушение пожаров в Якутии
© Фото предоставлено министром охраны природы Якутии Сахамином Афанасьевым
ЯКУТСК, 31 июл – РИА Новости. Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в пяти районах Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев заслушал на совещании доклады глав Минприроды и МЧС о работе по борьбе с огнем в сибирских лесах. Председатель правительства отметил, что борьба с лесными пожарами входит в компетенцию региональных властей, губернаторы должны взять ситуацию под контроль, а "не показывать пальцем наверх".
По данным мониторинга, в настоящее время на территории Якутии действует 138 пожаров на общей территории 1146 тысяч гектаров. В настоящее время проводятся работы по тушению 23 лесных пожаров, из них восемь локализованы. В зоне контроля действует 115 лесных пожаров на общей площади 1144,8 тысячи гектаров, по которым приняты решения по приостановлению тушения.
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В среду заместитель председателя правительства Денис Белозеров провел заседание региональной КЧС с участием глав районов в режиме видеоконференцсвязи по вопросу тушения лесных пожаров.
"Особый противопожарный режим введён по территориям 14 муниципальных районов. В связи с высоким классом пожарной опасности направлены рекомендации по вводу особого противопожарного режима на территориях еще восьми районов. Режим ЧС введен в пяти районах (Верхоянский, Жиганский, Момский, Сунтарский, Усть-Алданский района)", - отмечает пресс-служба.
Вице-премьер Якутии подчеркнул, что нужно максимально активно подключать к борьбе с огнем местные ресурсы.
"В этом плане на данный момент усиленно работают только в Сунтарском, Хангаласском, Нюрбинском и Вилюйском районах. В других же районах, особенно в промышленных, по участию местного населения, привлечению их техники особой заинтересованности не наблюдается. А ведь от этого зависит оперативность ликвидации новых пожаров, потому что лесопожарные формирования в районах работают в ликвидации существующих огневых точек, а мы могли бы оперативно отправлять некоторые силы на только возгорающиеся очаги",- приводятся в сообщении слова Белозерова.
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Как отметили в правительстве, лесопожарная ситуация в Якутии находится под личным контролем главы республики Айсена Николаева. В тушении огня задействованы 738 человек и 72 единиц техники, работает самолет-амфибия Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.
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