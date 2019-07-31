В пяти районах Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

ЯКУТСК, 31 июл – РИА Новости. Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в пяти районах Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев заслушал на совещании доклады глав Минприроды и МЧС о работе по борьбе с огнем в сибирских лесах. Председатель правительства отметил, что борьба с лесными пожарами входит в компетенцию региональных властей, губернаторы должны взять ситуацию под контроль, а "не показывать пальцем наверх".

По данным мониторинга, в настоящее время на территории Якутии действует 138 пожаров на общей территории 1146 тысяч гектаров. В настоящее время проводятся работы по тушению 23 лесных пожаров, из них восемь локализованы. В зоне контроля действует 115 лесных пожаров на общей площади 1144,8 тысячи гектаров, по которым приняты решения по приостановлению тушения.

В среду заместитель председателя правительства Денис Белозеров провел заседание региональной КЧС с участием глав районов в режиме видеоконференцсвязи по вопросу тушения лесных пожаров.

"Особый противопожарный режим введён по территориям 14 муниципальных районов. В связи с высоким классом пожарной опасности направлены рекомендации по вводу особого противопожарного режима на территориях еще восьми районов. Режим ЧС введен в пяти районах (Верхоянский, Жиганский, Момский, Сунтарский, Усть-Алданский района)", - отмечает пресс-служба.

Вице-премьер Якутии подчеркнул, что нужно максимально активно подключать к борьбе с огнем местные ресурсы.

"В этом плане на данный момент усиленно работают только в Сунтарском, Хангаласском, Нюрбинском и Вилюйском районах. В других же районах, особенно в промышленных, по участию местного населения, привлечению их техники особой заинтересованности не наблюдается. А ведь от этого зависит оперативность ликвидации новых пожаров, потому что лесопожарные формирования в районах работают в ликвидации существующих огневых точек, а мы могли бы оперативно отправлять некоторые силы на только возгорающиеся очаги",- приводятся в сообщении слова Белозерова.