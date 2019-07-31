Воспитанники "Сириуса" создали систему дистанционного управления судами

СОЧИ, 31 июл - РИА Новости. Воспитанники образовательного центра "Сириус" планируют запатентовать созданную ими систему, которая позволяет оператору управлять флотилией судов без экипажа, находясь на суше, для снижения риска аварий и большей грузоподъемности, сообщает образовательный центр.

Отмечается, что проект представили участники научно-технологической образовательной программы "Большие вызовы" в сочинском центре "Сириус". Разработчики предложили заменить экипаж на судне интеллектуальной автоматикой, а интерфейс для дистанционного управления снабдили технологией дополненной реальности, чтобы создать эффект присутствия. Главным отличием от существующих разработок стало использование машинного зрения для контроля взаимного расположения судов и методы коллективного искусственного интеллекта для управления группой судов.

"Школьники сочинского Образовательного центра "Сириус" создали систему, которая позволяет оператору управлять флотилией судов, находясь на суше. Разработка школьников поможет снизить риск аварий на воде, а также добавит 15% к грузоподъемности каждого судна за счет экономии на системах жизнеобеспечения экипажа. В октябре разработчики планируют зарегистрировать авторское свидетельство на программное обеспечение, а также подать заявку на патент", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с ростом объемов судоходства по всему миру такие технологии необходимы, ведь они снижают информационную нагрузку судового инженера и предоставляют ему навигационную информацию в наиболее простой и удобной форме. Также в судоходстве нужны более безопасные и маневренные суда без экипажа.

"У нашего проекта уже есть потенциальный заказчик, который заинтересован в его внедрении, так как он сам, как судоводитель, постоянно сталкивается с проблемами, которые способна решить наша система поддержки принятия решений на основе дополненной реальности", - цитируются в сообщении слова руководителя проекта Михаила Лопатина, начальника Научно-технологического центра Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова.