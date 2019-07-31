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РИА Новости

Воспитанники "Сириуса" создали систему дистанционного управления судами

Вчера, 14:31
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СОЧИ, 31 июл - РИА Новости. Воспитанники образовательного центра "Сириус" планируют запатентовать созданную ими систему, которая позволяет оператору управлять флотилией судов без экипажа, находясь на суше, для снижения риска аварий и большей грузоподъемности, сообщает образовательный центр.
Отмечается, что проект представили участники научно-технологической образовательной программы "Большие вызовы" в сочинском центре "Сириус". Разработчики предложили заменить экипаж на судне интеллектуальной автоматикой, а интерфейс для дистанционного управления снабдили технологией дополненной реальности, чтобы создать эффект присутствия. Главным отличием от существующих разработок стало использование машинного зрения для контроля взаимного расположения судов и методы коллективного искусственного интеллекта для управления группой судов.
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"Школьники сочинского Образовательного центра "Сириус" создали систему, которая позволяет оператору управлять флотилией судов, находясь на суше. Разработка школьников поможет снизить риск аварий на воде, а также добавит 15% к грузоподъемности каждого судна за счет экономии на системах жизнеобеспечения экипажа. В октябре разработчики планируют зарегистрировать авторское свидетельство на программное обеспечение, а также подать заявку на патент", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с ростом объемов судоходства по всему миру такие технологии необходимы, ведь они снижают информационную нагрузку судового инженера и предоставляют ему навигационную информацию в наиболее простой и удобной форме. Также в судоходстве нужны более безопасные и маневренные суда без экипажа.
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"У нашего проекта уже есть потенциальный заказчик, который заинтересован в его внедрении, так как он сам, как судоводитель, постоянно сталкивается с проблемами, которые способна решить наша система поддержки принятия решений на основе дополненной реальности", - цитируются в сообщении слова руководителя проекта Михаила Лопатина, начальника Научно-технологического центра Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова.
Уточняется, что после окончания программы в "Сириусе" ребята продолжают работу над созданием безэкипажных систем морских судов совместно с партнерами проекта. В Морском технопарке ГМУ планируется построить трехметровую модель автономного судна - учебный тренажер. В будущем году комплексом безэкимажной системы оснастят маломерное судно на полигоне морской подготовки. Ожидается, что безэкипажные системы затем запустят в серийное производство совместно с группой компаний "Кронштадт".
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Образовательный центр "Сириус"СочиОбщество
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