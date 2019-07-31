Пентагон готовит развертывание войск в Европе

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Андрей Станавов. Министерство армии США активно ищет подрядчиков для переброски и развертывания крупных сил на территории стран Европы. Соответствующую заявку ведомство Министерство армии США активно ищет подрядчиков для переброски и развертывания крупных сил на территории стран Европы. Соответствующую заявку ведомство разместило на официальном сайте госзакупок США в июле и продолжает ее регулярно обновлять.

Согласно документу, один из трех департаментов Пентагона — министерство армии — намерен заключить контракт на коммерческие перевозки людей и тяжелых военных грузов в интересах оперативного объединения Сухопутных войск США в Европе (United States Army Europe или USAREUR).

Цель заключения контракта — обеспечить быструю передислокацию и развертывание войск, а также транспортную поддержку основных военных учений. В заявке четко прописаны примерные маршруты следования, точки пересечения границ, порядок прохождения таможенных пунктов, основные направления и расстояния. Затронута практически вся европейская география — от Великобритании до Прибалтики.

Для погрузки/разгрузки военного оборудования и бронетехники Министерство армии США намерено законтрактовать целую линейку подъемных кранов, от обычных строительных 30-тонников до сверхгигантов грузоподъемностью 300 тонн. Возить технику по дорогам Европы предполагается на коммерческих тягачах с трейлерами грузоподъемностью от 2,4 до 80 тонн каждый.

Для доставки личного состава ведомству потребуются автобусы вместимостью от восьми до 70 пассажиров. К транспорту и водителям предъявляются жесткие требования. Так, магистральные автобусы должны быть в обязательном порядке оснащены кондиционерами, туалетами и пригодны для длительных безостановочных перегонов.

Отдельным пунктом в заявке прописаны ограничения по допуску третьих лиц на военные базы США и НАТО. К примеру, к военным перевозкам по территории Великобритании, Румынии и Польши допускаются только граждане из стран НАТО. Возить американскую технику и солдат на базы в Испании могут только испанцы. Свои запреты действуют в Италии, Германии, Люксембурге и Бельгии. Отдельным списком вынесены страны, водители из которых не смогут работать по контракту.

Как ранее сообщалось, американцы не раз жаловались на проблемы с транспортировкой военных грузов и живой силы по территории ЕС. По словам командующего Вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, связывающих Германию и Польшу железнодорожных путей в случае боевых действий будет недостаточно, кроме того, многие европейские мосты не выдержат веса танков.