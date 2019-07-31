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РИА Новости

Пентагон готовит развертывание войск в Европе

Вчера, 14:46
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© AFP 2019 / ANP/Robin van LonkhuijsenТанки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, Нидерланды
Танки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, Нидерланды
© AFP 2019 / ANP/Robin van Lonkhuijsen
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Андрей Станавов. Министерство армии США активно ищет подрядчиков для переброски и развертывания крупных сил на территории стран Европы. Соответствующую заявку ведомство разместило на официальном сайте госзакупок США в июле и продолжает ее регулярно обновлять.
Согласно документу, один из трех департаментов Пентагона — министерство армии — намерен заключить контракт на коммерческие перевозки людей и тяжелых военных грузов в интересах оперативного объединения Сухопутных войск США в Европе (United States Army Europe или USAREUR).
Цель заключения контракта — обеспечить быструю передислокацию и развертывание войск, а также транспортную поддержку основных военных учений. В заявке четко прописаны примерные маршруты следования, точки пересечения границ, порядок прохождения таможенных пунктов, основные направления и расстояния. Затронута практически вся европейская география — от Великобритании до Прибалтики.
© AFP 2019 / Daniel Mihailescu Военная техника США
Военная техника США
© AFP 2019 / Daniel Mihailescu
Военная техника США
Для погрузки/разгрузки военного оборудования и бронетехники Министерство армии США намерено законтрактовать целую линейку подъемных кранов, от обычных строительных 30-тонников до сверхгигантов грузоподъемностью 300 тонн. Возить технику по дорогам Европы предполагается на коммерческих тягачах с трейлерами грузоподъемностью от 2,4 до 80 тонн каждый.
Для доставки личного состава ведомству потребуются автобусы вместимостью от восьми до 70 пассажиров. К транспорту и водителям предъявляются жесткие требования. Так, магистральные автобусы должны быть в обязательном порядке оснащены кондиционерами, туалетами и пригодны для длительных безостановочных перегонов.
CC BY 2.0 / Oregon National Guard / A U.S. Soldier guides M1A2 Abrams TanksПерегрузка американских танков "Абрамс" в порту Констанца в Румынии
Перегрузка американских танков Абрамс в порту Констанца в Румынии
CC BY 2.0 / Oregon National Guard / A U.S. Soldier guides M1A2 Abrams Tanks
Перегрузка американских танков "Абрамс" в порту Констанца в Румынии
Отдельным пунктом в заявке прописаны ограничения по допуску третьих лиц на военные базы США и НАТО. К примеру, к военным перевозкам по территории Великобритании, Румынии и Польши допускаются только граждане из стран НАТО. Возить американскую технику и солдат на базы в Испании могут только испанцы. Свои запреты действуют в Италии, Германии, Люксембурге и Бельгии. Отдельным списком вынесены страны, водители из которых не смогут работать по контракту.
Как ранее сообщалось, американцы не раз жаловались на проблемы с транспортировкой военных грузов и живой силы по территории ЕС. По словам командующего Вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, связывающих Германию и Польшу железнодорожных путей в случае боевых действий будет недостаточно, кроме того, многие европейские мосты не выдержат веса танков.
Фактически Ходжес выступает за создание "военного шенгена", чтобы быстро доставлять войска в Литву через транзитные страны. Он уверен, что обеспечение любых боевых действий на востоке Европы будет проходить через Польшу.
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
25 октября 2017, 19:42
Логистика третьей мировой: как Европу готовят к войне с Россией
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Министерство обороны СШАНАТОЕвросоюзЕвропаБезопасность
Популярные комментарии
США - зло.
31 июля, 16:25
Oleg Romanov
56100664
80 тонный Абрамс утонет даже на дороге вместе с асфальтом.Тем более у нас уже используется новые технологии такие как временный асфальт.К приезду патриарха положили,после отъезда убрали.🤣
31 июля, 15:15
Олег 84
174100013
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