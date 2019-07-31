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РИА Новости

Личные вещи убитых в ЦАР журналистов направили в Москву

Вчера, 14:30
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве
Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что личные вещи убитых журналистов направлены из Центральноафриканской Республики (ЦАР) в Москву.
В своем аккаунте в Facebook она опровергла сообщение "Новой газеты" о том, что "личные вещи погибших (убитые в Центральноафриканской Республике российские журналисты), которые хранятся в посольстве РФ в ЦАР, до сих пор не могут переправить в Москву", и "ни Следственный комитет, ни МИД, ни Минобороны России не делают этого".
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"Не вдаваясь в детали следственного процесса и не разбирая эти 2 предложения, в которых информация изложена не в фактологическом ключе, а в качестве способа манипуляции мнением и инструмента пропаганды, скажу только одно: личные вещи убитых журналистов направлены из ЦАР в Москву", - уточнила она.
Захарова также добавила, что "перед подготовкой материала газета в МИД за комментариями не обращалась".
Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике (ЦАР) были убиты трое россиян – журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
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СК выяснил, что 30 июля 2018 года журналисты выехали из Банги в город Сибю, куда прибыли вечером того же дня. На посту на выезде из этого города центральноафриканские военнослужащие предлагали им переночевать в населенном пункте и предупреждали об опасности ночной поездки, однако россияне, сославшись на нехватку времени, все же отправились в путь. На расстоянии 23 километров от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски. Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан. Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено, и на автомобиле покинул место происшествия.
Рядом с телами погибших были найдены просроченные редакционные удостоверения различных СМИ. В СМИ появлялись сведения о похищении и допросе журналистов перед убийством, но при осмотре их тел были обнаружены только огнестрельные ранения. По данным руководителя ЦУР Андрея Коняхина, при себе у мужчин было около 8,5 тысячи долларов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что погибшие журналисты не воспользовались бронежилетами с надписями, идентифицирующими их как сотрудников СМИ.
Седьмого августа 2018 года погибших журналистов похоронили в Москве.
В настоящее время расследование уголовного дела по факту гибели российских журналистов на территории ЦАР продолжается.
Сотрудники СК России приняли участие в следственных действиях на территории ЦАР в связи с расследованием убийства троих россиян
30 июля, 04:54
Убийство российских журналистов в ЦАР (2018)
200201
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Убийство российских журналистов в ЦАРМария ЗахароваМИД РФЦАРРоссияВ мире
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