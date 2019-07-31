ВСУ наращивают силы у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Украинские силовики наращивают силы в районе населенного пункта Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

"Украинские боевики, используя перемирие, продолжают наращивание запрещенного вооружения и военной техники в непосредственной близости от линии соприкосновения. В районе населенного пункта Золотое-4 зафиксировано прибытие двух танков Т-72", - сказал Филипоненко.

По его словам, в этом районе также зафиксированы новые позиции трех минометных расчетов, расположенных на территории жилого дома.