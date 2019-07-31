Эксперт оценил последствия ареста Киевом танкера для судовладельца

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Арест танкера Nika Spirit, ранее задержанного Службой безопасности Украины, может повлечь существенные убытки для судовладельца из-за продолжения начисления портовых сборов, а также утрату судна, сообщил РИА Новости эксперт по морскому праву, доктор юридических наук, профессор Российского университета транспорта Василий Гуцуляк.

Служба безопасности Украины ранее заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе, когда украинские моряки нарушили российскую госграницу и были задержаны. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во вторник сообщил, что украинский суд арестовал российский танкер вместе с изъятыми во время обыска документами. В посольстве РФ в Киеве РИА Новости заявили, что дипмиссия пока не получала уведомления об аресте танкера Nika Spirit, консульство в Одессе направило МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию.

"Поскольку экипаж освобожден, спор переходит исключительно в имущественную плоскость. Сейчас пойдет рутинная судебная процедура... По срокам, раз такое решение об аресте судна вынесено - бывает, что суда стоят десятилетиями", - сообщил Василий Гуцуляк.

Самое худшее развитие событий - владелец может потерять судно, говорит эксперт, но не исключает, что вопрос решится быстро и благополучно по договоренности сторон.

"Но если судно остается в порту, каждый день начисляются портовые сборы, даже если судно стоит под арестом. Думаю, что в любом случае выйти "в ноль" судовладельцу вряд ли получится", - считает эксперт.

Он отметил, что, несмотря на то, что во время инцидента в Керченском проливе судно принадлежало другой компании, "все грехи следуют за судном", вне зависимости от его имени или владельца. Однако если судовладелец оспорит решение в суде, он сможет потребовать компенсации убытков.

Ранее Гуцуляк говорил агентству, что украинская сторона, согласно Кодексу торгового мореплавания, в течение 72 часов должна либо наложить по решению суда арест на танкер Nika Spirit, задержанный Службой безопасности Украины, либо его отпустить. Он не исключал, что оно будет в ближайшее время отпущено в соответствии с договорённостью сторон, однако существует вероятность ареста танкера, выставления требований и выставления судна на торги для компенсации ущерба, понесенного украинской стороной в ходе инцидента в Керченском проливе.