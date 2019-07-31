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РИА Новости

В Кузбассе обнаружили останки редкого динозавра

Вчера, 14:23
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© Фото : Кемеровский областной краеведческий музейКости хвостового отдела позвоночника зауропода, найденные на территории села Шестаково Чебулинского района Кемеровской области
Кости хвостового отдела позвоночника зауропода, найденные на территории села Шестаково Чебулинского района Кемеровской области
© Фото : Кемеровский областной краеведческий музей
КЕМЕРОВО, 31 июл – РИА Новости. Экспедиционный отряд Кемеровского областного краеведческого музея обнаружил в окрестностях деревни Шестаково останки представителя ящеротазового диназавра - зауропода, сообщает пресс-служба администрации Кузбасса.
"Подтвердились прогнозы, сделанные в прошлом году о направлении поисков останков зауропода. Как и предполагалось, в результате прирезки к участку раскопа 2018 года в том же слое были найдены кости хвостового отдела позвоночника (шевроны) зауропода", – говорится в сообщении. Подчеркивается, что это достаточно редкая находка как для Шестаковского местонахождения, так и для палеонтологии в целом.
В ходе раскопок также обнаружены фрагменты скелета пситтакозавра: позвонки, фрагмент нижней челюсти с зубами, плечевая кость и когтевая фаланга. Кроме того, обнаружен зуб хищного динозавра, предположительно, из семейства дромеозаврид.
Все находки извлечены и перенесены в полевую лабораторию для дальнейшего изучения и препарирования.
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