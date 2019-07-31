В Кузбассе обнаружили останки редкого динозавра

КЕМЕРОВО, 31 июл – РИА Новости. Экспедиционный отряд Кемеровского областного краеведческого музея обнаружил в окрестностях деревни Шестаково останки представителя ящеротазового диназавра - зауропода, сообщает пресс-служба администрации Кузбасса.
"Подтвердились прогнозы, сделанные в прошлом году о направлении поисков останков зауропода. Как и предполагалось, в результате прирезки к участку раскопа 2018 года в том же слое были найдены кости хвостового отдела позвоночника (шевроны) зауропода", – говорится в сообщении. Подчеркивается, что это достаточно редкая находка как для Шестаковского местонахождения, так и для палеонтологии в целом.
В ходе раскопок также обнаружены фрагменты скелета пситтакозавра: позвонки, фрагмент нижней челюсти с зубами, плечевая кость и когтевая фаланга. Кроме того, обнаружен зуб хищного динозавра, предположительно, из семейства дромеозаврид.
Все находки извлечены и перенесены в полевую лабораторию для дальнейшего изучения и препарирования.
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