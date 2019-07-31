В Кузбассе обнаружили останки редкого динозавра

"Подтвердились прогнозы, сделанные в прошлом году о направлении поисков останков зауропода. Как и предполагалось, в результате прирезки к участку раскопа 2018 года в том же слое были найдены кости хвостового отдела позвоночника (шевроны) зауропода", – говорится в сообщении. Подчеркивается, что это достаточно редкая находка как для Шестаковского местонахождения, так и для палеонтологии в целом.