Генсек СЕ обсудил с Памфиловой регистрацию кандидатов в Мосгордуму

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд в телефонном разговоре с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой обсудил регистрацию кандидатов на выборах в Мосгордуму и несогласованную акцию, прошедшую в субботу в столице, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека Дэниел Хольтген.

Ранее Памфилова на заседании ЦИК РФ рассказала, что в ходе телефонного разговора обсудила с генсеком Совета Европы предстоящие в России выборы 8 сентября. По ее словам, она подробно проинформировала его о том, что происходит с выборами сейчас, для того, чтобы у Ягланда была максимально объективная картина.

По словам Хольтгена, генеральный секретарь Ягланд ранее выражал обеспокоенность по поводу организации выборов в Мосгордуму и "инцидентов с применением насилия в Москве 27 июля".

"Г-жа Памфилова объяснила текущую ситуацию с регистрацией кандидатов на выборах, в частности тех, чья регистрация была отклонена Московской избирательной комиссией. Она подтвердила, что процедура подачи апелляции была доступна для этих кандидатов и что Комиссия рассмотрит каждую апелляцию тщательно и своевременно", - сказала он.

При этом на сайте ПАСЕ нет реакции на протесты "желтых жилетов" во Франции и на антииммигрантские марши в Германии, а также на задержания на этих акциях. Соответствующих заявлений не было и от представителей Ассамблеи. При этом во время акций "желтых жилетов" Ягланд осуждал, в частности, нападения на журналистов.

Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования в РФ 8 сентября. 5 июля завершилось выдвижение кандидатов в депутаты МГД. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, 57 кандидатов получили отказ.