Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T14:12Z
https://ria.ru/20190731/1557041751.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152795/12/1527951241_83:375:2652:1820_1036x0_80_0_0_ea591286151de5879f3a23babc61eaf0.jpg
РИА Новости
Туризм

Названы самые популярные направления внутреннего туризма

Вчера, 14:12
479
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Самыми востребованными направлениями для внутреннего туризма этим летом, по данным Общественной палаты России, стали Симферополь, Сочи, Москва, Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар и Минеральные Воды, сообщила РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
"Самыми востребованными внутренними направлениями стали Симферополь, Сочи, Москва, Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар и Минеральные Воды. Средняя стоимость перелета в перечисленные города варьируется от 12 до 17 тысяч рублей", - сообщила она.
Отдыхающие на набережной в Севастополе
Вчера, 10:57
В Крыму назвали причину массового потока туристов с Украины
Рекордные результаты, отметила она, в этом году показывает Крым: на него приходится от 20 до 25% всех перелетов. Причиной повышенного спроса на регион послужило снижение цены на перелет: с 12446 до 10844 рублей по сравнению с прошлым годом, то есть на 12%.
"Среди зарубежных маршрутов повышенным спросом пользуются Черногория, Испания, Чехия, Турция, Болгария", - добавила член ОП РФ.
410110
Обсудить 0
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмОбщественная палатаЕлена СуторминаОбщество
Рекомендуем
Блогер Грант Томпсон
Популярный видеоблогер разбился насмерть
РИА
Новости
Мужчина разговаривает по телефону
Более четырехсот туристов этим летом обратились на горячую линию ОП
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
Власти Шри-Ланки планируют выдавать бесплатные визы туристам из России
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым
Лента
новостей
Бассейн в семейном отеле в Крыму
В Крыму рассказали о кампании по дискредитации туристического имиджа
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Генсек СЕ обсудил с Памфиловой регистрацию кандидатов в Мосгордуму
В рамках акции Не тяни – позвони вышла листовка о профилактике рака
ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями
Здание министерства иностранных дел РФ
МИД призвал Twitter немедленно разблокировать аккаунт посольства в Сирии
Кости хвостового отдела позвоночника зауропода, найденные на территории села Шестаково Чебулинского района Кемеровской области
В Кузбассе обнаружили останки редкого динозавра
Отдыхающие фотографируются возле замка Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму описали среднестатистического туриста
Здание Министерства обороны РФ. Архивное фото
На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса
Житель Сочи незаконно построил дом и продал квартиры на 95 миллионов рублей
Схема работы биосенсора для обнаружения следов боррелиоза
Студенты из МГУ защитят россиян от "клещевых" бактерий
В Москве пьяный актер вырвал дверь такси, пишут СМИ
Задержание сторонников ИГ* в Татарстане. Кадры операции ФСБ и МВД
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
00:17На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса
Лента новостейМолния