Названы самые популярные направления внутреннего туризма

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Самыми востребованными направлениями для внутреннего туризма этим летом, по данным Общественной палаты России, стали Симферополь, Сочи, Москва, Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар и Минеральные Воды, сообщила РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"Самыми востребованными внутренними направлениями стали Симферополь, Сочи, Москва, Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар и Минеральные Воды. Средняя стоимость перелета в перечисленные города варьируется от 12 до 17 тысяч рублей", - сообщила она.

Рекордные результаты, отметила она, в этом году показывает Крым: на него приходится от 20 до 25% всех перелетов. Причиной повышенного спроса на регион послужило снижение цены на перелет: с 12446 до 10844 рублей по сравнению с прошлым годом, то есть на 12%.