ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями

В рамках акции "Не тяни – позвони" вышла листовка о профилактике рака

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.

"Подавляющее большинство россиян (70%) сталкивались с онкологическими заболеваниями в своем окружении - их знакомым или близким когда-либо ставили онкологический диагноз... Еще 4% опрошенных лично был поставлен диагноз рак", - говорится в докладе.

Первое место по распространенности у мужчин занимает рак легкого, у женщин - рак молочной железы, уточняется в докладе.

Более 50% россиян считают, что все виды рака одинаково трудноизлечимы, отмечается в документе. Среди факторов, которые, по мнению россиян, повышают риски возникновения онкологических заболеваний, оказались плохая экология, курение и нездоровое питание, а также наследственность, сообщается в материалах.