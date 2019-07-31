Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T14:11Z
https://ria.ru/20190731/1557041689.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153223/17/1532231741_0:58:1501:902_1036x0_80_0_0_6a94930651ffe8d97ce4876387c8e55f.jpg
РИА Новости

ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями

Вчера, 14:11
1680
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ рамках акции "Не тяни – позвони" вышла листовка о профилактике рака
В рамках акции Не тяни – позвони вышла листовка о профилактике рака
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.
"Подавляющее большинство россиян (70%) сталкивались с онкологическими заболеваниями в своем окружении - их знакомым или близким когда-либо ставили онкологический диагноз... Еще 4% опрошенных лично был поставлен диагноз рак", - говорится в докладе.
Первое место по распространенности у мужчин занимает рак легкого, у женщин - рак молочной железы, уточняется в докладе.
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
29 июля, 12:58
Минздрав предложил премировать врачей за выявление рака при диспансеризации
Более 50% россиян считают, что все виды рака одинаково трудноизлечимы, отмечается в документе. Среди факторов, которые, по мнению россиян, повышают риски возникновения онкологических заболеваний, оказались плохая экология, курение и нездоровое питание, а также наследственность, сообщается в материалах.
Всероссийский опрос был проведен 20-21 июля 2019 года. В опросе приняли участие 3,2 тысячи россияне в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,8%.
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
10 июня, 12:17
Главный онколог России сообщил об увеличении числа больных раком IV степени
000725
Обсудить 1
ЗдоровьеВЦИОМОбщество
Рекомендуем
Импортные моющие и чистящие средства на полках одного из магазинов
Роскачество рассказало, как выбрать детский стиральный порошок
РИА
Новости
На приеме у врача
Эксперт рассказал о статистике смерти от рака легких в России
Фармацевт-ассистент изготавливает лекарственные формы в Тамбовской областной детской клинической больнице
Врач назвала самые бесполезные лекарства
Раковые клетки
Ученые научились определять чувствительность раковых клеток к препаратам
Лента
новостей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Танки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, Нидерланды
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Ракетные учения в Херсонской области, Украина
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
Задержание сторонников ИГ* в Татарстане. Кадры операции ФСБ и МВД
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
Эксперт: мониторинги показывают эффективность решений врио главы Сахалина
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым
Военнослужащие на церемонии перезахоронения солдат, погибших в сражении при Бродах в июле 1944 года, в селе Красное Золочевского района Львовской области
"Унылый и позорный бой". Чем гордятся украинские националисты
"Нафтогаз" потребовал от России 5,2 миллиарда долларов
Блогер Грант Томпсон
Популярный видеоблогер разбился насмерть
Паспорт Людмилы Ющенко
Почему семье Ющенко уже 27 лет не дают гражданство России
Отдыхающие на набережной в Севастополе
В Крыму назвали причину массового потока туристов с Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
00:17На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса
Лента новостейМолния