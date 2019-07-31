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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В ЦИК сообщили, что некоторые кандидаты в депутаты МГД обратились в суд

Вчера, 14:11
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ряд незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в суд, Центризбирком не будет рассматривать их жалобы, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что первое заседание рабочей группы по рассмотрению жалоб кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации, состоится 1 августа.
"Есть информация, что один из кандидатов, которого мы завтра собирались рассматривать, подал заявление в суд. Заявление в суд означает автоматическое прекращение рассмотрение вопроса на площадке ЦИК. Это не только (Иван) Жданов, но, по предварительной информации, еще и (Юлия) Серебрянская", - сказал Булаев журналистам.
По его словам, 1 августа планируется рассмотрение жалобы Константина Лисицы, если он также не обратится в суд.
"Мы не можем прогнозировать поведение кандидатов. Они принимают решения самостоятельно те, которые им кажутся наиболее благоразумными на сегодняшний день. Мы под эти решения обязаны подстроиться, если это не нарушает нормы, устанавливающие сроки подачи документов и их рассмотрения", - подчеркнул Булаев.
На рассмотрение жалоб кандидатов у ЦИК есть 10 дней. Ранее Памфилова заявила, что в ЦИК поступило девять жалоб.
Табличка на здании Московской городской думы
Вчера, 11:50
ЦИК получил девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты МГД
1302028
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