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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье планируют создать центр искусственного интеллекта

Вчера, 14:05
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© Fotolia / taa22Человеческий мозг
Человеческий мозг
© Fotolia / taa22
КРАСНОГОРСК (Московская обл), 31 июл - РИА Новости. Власти Московской области планируют создать научно-образовательный центр искусственного интеллекта и интеллектуальных системы, сказал журналистам зампредседателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

"В настоящий момент формируется заявка на создание научно-образовательного центра мирового уровня, где одним из ключевых участников является Московский физико-технический университет (МФТИ). Соответственно, тема данного научно-образовательного центра - искусственный интеллект и интеллектуальные системы", - сказал Хромов.

По его словам, власти Московской области вместе с МФТИ прорабатывают ключевых партнеров как в образовательной, так и промышленной сфере.
"Центр будет готовить кадры, студентов. Конечно, итоговая задача, чтобы прикладные исследования максимально быстро входили в жизнь", - подчеркнул зампредседателя правительства Подмосковья.
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