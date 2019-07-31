В Подмосковье планируют создать центр искусственного интеллекта

"В настоящий момент формируется заявка на создание научно-образовательного центра мирового уровня, где одним из ключевых участников является Московский физико-технический университет (МФТИ). Соответственно, тема данного научно-образовательного центра - искусственный интеллект и интеллектуальные системы", - сказал Хромов.

По его словам, власти Московской области вместе с МФТИ прорабатывают ключевых партнеров как в образовательной, так и промышленной сфере.