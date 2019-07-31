Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T14:01Z
https://ria.ru/20190731/1557041100.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Житель Сочи незаконно построил дом и продал квартиры на 95 миллионов рублей

Вчера, 14:01
1158
СОЧИ, 31 июл - РИА Новости. Жителю Сочи, незаконно заработавшему более 95 миллионов рублей на строительстве семиэтажного дома и продаже в нем квартир, грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Отмечается, что во время очередной прокурорской проверки был обнаружен житель Сочи, незаконно работавший на курорте. По версии следствия, 59-летний мужчина не зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, с апреля 2011 года по январь 2017 года он незаконно строил жилой дом и продавал в нем квартиры, не являясь учредителем юридического лица.
Работа шиномонтажной мастерской
15 июля, 17:31
В Бийске мужчина попытался продать покрышки их же владельцу
"Он построил на территории Хостинского района города Сочи семиэтажный жилой дом и осуществил продажу 38 квартир в указанном доме. Сумма полученного дохода составила более 95 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере".
"Уголовное дело направлено в Хостинский районный суд города Сочи для рассмотрения по существу. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал. За совершение преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, со штрафом в размере до 80 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Демонстрация фальшивых и настоящих купюр
30 июля, 17:55
В Сочи задержали фальшивомонетчиков с крупной партией поддельных купюр
330090
Обсудить 0
СочиКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
РИА
Новости
Максим Гареев
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве блогерши в Москве
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым
Пенсионное удостоверение
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Лента
новостей
Демонстрация фальшивых и настоящих купюр
В Сочи задержали фальшивомонетчиков с крупной партией поддельных купюр
Задержание сторонников ИГ* в Татарстане. Кадры операции ФСБ и МВД
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Первый газ по "Северному потоку — 2" поступит в конце года
В Крыму экс-сотрудника ФСИН приговорили к пожизненному заключению
Автомобильные номера
Путин упростил получение автомобильных номеров
Собака в вольере
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Фармацевт-ассистент изготавливает лекарственные формы в Тамбовской областной детской клинической больнице
Врач назвала самые бесполезные лекарства
Отдыхающие на набережной в Севастополе
В Крыму назвали причину массового потока туристов с Украины
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в СК Олимпийский в Москве
Группа Rammstein призналась в любви российским фанатам
Золотые слитки на Екатеринбургском заводе
Слитки для народа: россиянам предложат золото вместо долларов
Ракетные учения в Херсонской области, Украина
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
00:17На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса
Лента новостейМолния