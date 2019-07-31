Житель Сочи незаконно построил дом и продал квартиры на 95 миллионов рублей

СОЧИ, 31 июл - РИА Новости. Жителю Сочи, незаконно заработавшему более 95 миллионов рублей на строительстве семиэтажного дома и продаже в нем квартир, грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Отмечается, что во время очередной прокурорской проверки был обнаружен житель Сочи, незаконно работавший на курорте. По версии следствия, 59-летний мужчина не зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, с апреля 2011 года по январь 2017 года он незаконно строил жилой дом и продавал в нем квартиры, не являясь учредителем юридического лица.

"Он построил на территории Хостинского района города Сочи семиэтажный жилой дом и осуществил продажу 38 квартир в указанном доме. Сумма полученного дохода составила более 95 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере".