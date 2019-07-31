В Госдуме прокомментировали публикацию ГИБДД карты всех дорожных камер

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Появление на сайте ГИБДД карты с установленными на дорогах камерами повлечет еще большее число нарушений правил дорожного движения, в частности, на участках, где этих камер нет, считает первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ГИБДД запустила в тестовом режиме на своем сайте интерактивный раздел, в котором собрана информация о средствах фото- и видеофиксации на дорогах.

"Мое мнение - это наоборот спровоцирует нарушения правил дорожного движения. А если спровоцирует нарушения, то повлечет, соответственно, увеличение инцидентов с нехорошим исходом", - сказал Ефимов РИА Новости.