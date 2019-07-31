Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T14:00Z
https://ria.ru/20190731/1557041072.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155175/36/1551753635_0:76:3072:1804_1036x0_80_0_0_c474f429665b3486d2a71773c7b5f787.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали публикацию ГИБДД карты всех дорожных камер

Вчера, 14:00
3402
© РИА Новости / Евгений БиятовКамера фиксации нарушений правил дорожного движения
Камера фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Евгений Биятов
Камера фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Появление на сайте ГИБДД карты с установленными на дорогах камерами повлечет еще большее число нарушений правил дорожного движения, в частности, на участках, где этих камер нет, считает первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ГИБДД запустила в тестовом режиме на своем сайте интерактивный раздел, в котором собрана информация о средствах фото- и видеофиксации на дорогах.
Табличка Фото-видео контроль
26 июня, 17:32
Эксперт рассказал, почему не надо прятать камеры на дорогах
"Мое мнение - это наоборот спровоцирует нарушения правил дорожного движения. А если спровоцирует нарушения, то повлечет, соответственно, увеличение инцидентов с нехорошим исходом", - сказал Ефимов РИА Новости.
"Когда мы не знаем, где стоит камера, мы соблюдаем закон - правила дорожного движения. А когда нас информируют, что сейчас будет "проверка", мы немедленно все ликвидируем, снижаем скорость до установленного предела, а дальше опять гоним, как хотим", - пояснил он.
Знак дорожная камера
Вчера, 13:49
Федерация автовладельцев прокомментировала появление карты ГИБДД всех камер
4310425
Обсудить 1
Виталий ЕфимовГИБДД МВД РФГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Знак дорожная камера
Федерация автовладельцев прокомментировала появление карты ГИБДД всех камер
РИА
Новости
Мотоциклист на дороге
В Подмосковье камеры на дорогах начнут фиксировать нарушения мотоциклистов
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
Комплекс автофиксации нарушений ПДД
Карта всех дорожных камер не нужна водителям, заявили эксперты
Лента
новостей
Рабочий во время ремонта дорожного покрытия
В Московской области обновили более 1,3 тысячи км дорог
Участок трассы Р258 Байкал
В Приангарье сняли ограничение на движение фур на трассе "Байкал"
Пассажиры на открывшейся станции московского метрополитена Котельники
На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
США намерены заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Пограничный мост на реке Нарва между Нарвой и Ивангородом
Городскую дорожную сеть Ивангорода разгрузят от транзита к осени 2020 года
Житель Сочи незаконно построил дом и продал квартиры на 95 миллионов рублей
Эмбрион мыши с клетками крысы в сердце
Ученые из США и Испании создали эмбрион-химеру человека и обезьяны
Трасса
Дорогу Оренбург-Орск передадут в федеральное ведение в конце года
Блогер Грант Томпсон
Популярный видеоблогер разбился насмерть
Ракетные учения в Херсонской области, Украина
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
В Крыму экс-сотрудника ФСИН приговорили к пожизненному заключению
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
00:17На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса
Лента новостейМолния