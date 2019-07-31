В финал столичной Спартакиады "Моспром" вышли 16 команд

"В отборочных соревнованиях Спартакиады приняли участие более 100 предприятий и учебных заведений столицы. В финале, который состоится 21 сентября в "Лужниках", определится победитель Спартакиады "Моспром", а также будет назван самый спортивный московский вуз. Хотя уже на сегодняшний день мы достигли цели, которую ставили перед собой – познакомили сотрудников более 100 заводов Москвы. Создали новые команды в тех видах спорта, которых до этого не было на предприятиях, дали возможность представителям одной большой семьи под названием "московская промышленность" узнать друг о друге больше", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Александра Прохорова.