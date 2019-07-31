В финал столичной Спартакиады "Моспром" вышли 16 команд

МОСКВА, 31 июн – РИА Новости. В финал Спартакиады "Моспром" по итогам отборочных соревнований среди представителей 100 промышленных предприятий и профильных вузов столицы состязаний вышли 16 команд, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
Отборочные состязания среди представителей московской промышленности проходили с 1 июня по 27 июля по шести видам спорта: легкая атлетика, мини-футбол, стритбол, волейбол, шахматы и настольный теннис.
"В отборочных соревнованиях Спартакиады приняли участие более 100 предприятий и учебных заведений столицы. В финале, который состоится 21 сентября в "Лужниках", определится победитель Спартакиады "Моспром", а также будет назван самый спортивный московский вуз. Хотя уже на сегодняшний день мы достигли цели, которую ставили перед собой – познакомили сотрудников более 100 заводов Москвы. Создали новые команды в тех видах спорта, которых до этого не было на предприятиях, дали возможность представителям одной большой семьи под названием "московская промышленность" узнать друг о друге больше", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Он сообщил, что наилучшие результаты по итогам отборов показали такие предприятия, как "Газпромнефть-МНПЗ", Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры и Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля. Среди вузов самые высокие результаты - у РХТУ имени Менделеева, МГТУ имени Баумана и РТУ МИРЭА.