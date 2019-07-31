Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T13:56Z
https://ria.ru/20190731/1557040870.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Крыму экс-сотрудника ФСИН приговорили к пожизненному заключению

Вчера, 13:56
1472
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Бывший сотрудник крымского управления ФСИН Павел Самар приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство семьи, сообщили в пресс-службе в Верховном суде Крыма.
Как сообщалось ранее, родители с дочерью уехали из дома на машине и пропали в феврале 2018 года. Спустя почти две недели автомобиль с погибшей семьей нашли в заливе на глубине 2,5 метра в районе завода "Залив". По подозрению в совершении преступления был задержан житель Керчи. По данным следствия, мужчина совершил убийство семьи Ларьковых из корыстных побуждений, произведя в супругов выстрелы из пистолета Макарова, после чего с целью сокрытия следов преступления столкнул в водоем автомобиль, в котором также находилась четырехлетняя девочка.
Обвиняемые по делу об убийству шести человек во время оглашения приговора
6 марта, 15:20
Во все тяжкие. За что петербургский участковый Крохин получил пожизненное
"Назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы ", – сказали РИА Новости в пресс-службе.
Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима. Самар признан виновным по целому ряду уголовных статей: мошенничество со значительным ущербом, хищение оружия с использованием служебного положения, разбой, убийство двух и более лиц и малолетней с особой жестокостью.
Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что обвиняемый завладел суммой немногим более 200 тысяч рублей, которую семья везла с собой, чтобы совершить сделку по купле-продаже автомобиля.
Верховный суд Крыма также удовлетворил иски о компенсации морального ущерба родным убитой семьи.
Бывший начальник УМВД России по г. Курску Николай Зайцев (справа)
7 июня, 08:00
"Устроил беспредел, как в 90-е": за что судят экс-главу УВД Курска
2202180
Обсудить 0
Федеральная служба исполнения наказаний РФКрымПроисшествия
Рекомендуем
Задержание сторонников ИГ* в Татарстане. Кадры операции ФСБ и МВД
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
РИА
Новости
Максим Гареев
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве блогерши в Москве
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Первый газ по "Северному потоку — 2" поступит в конце года
Лента
новостей
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
Житель Сочи незаконно построил дом и продал квартиры на 95 миллионов рублей
В СК рассказали подробности гибели детей, сбитых электричкой в Подмосковье
Жительница Тверской области попала в реанимацию после избиения соперницами
Филиал Азот ОАО ОХК УРАЛХИМ в городе Березники
Ростехнадзор назвал причины гибели людей на химзаводе в Пермском крае
Отдыхающие на набережной в Севастополе
В Крыму назвали причину массового потока туристов с Украины
Автомобильные номера
Путин упростил получение автомобильных номеров
Ракетные учения в Херсонской области, Украина
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
Пенсионное удостоверение
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Фармацевт-ассистент изготавливает лекарственные формы в Тамбовской областной детской клинической больнице
Врач назвала самые бесполезные лекарства
В Уфе школьник требовал пять миллионов рублей, угрожая взорвать гранату
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Мексиканские власти одобрили экстрадицию экс-главы парламента Гватемалы
02:02В сенате утвердили Хайтена на пост замглавы комитета начальников штабов
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
Лента новостейМолния