В Крыму экс-сотрудника ФСИН приговорили к пожизненному заключению

Как сообщалось ранее, родители с дочерью уехали из дома на машине и пропали в феврале 2018 года. Спустя почти две недели автомобиль с погибшей семьей нашли в заливе на глубине 2,5 метра в районе завода "Залив". По подозрению в совершении преступления был задержан житель Керчи. По данным следствия, мужчина совершил убийство семьи Ларьковых из корыстных побуждений, произведя в супругов выстрелы из пистолета Макарова, после чего с целью сокрытия следов преступления столкнул в водоем автомобиль, в котором также находилась четырехлетняя девочка.