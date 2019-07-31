В Крыму экс-сотрудника ФСИН приговорили к пожизненному заключению

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Бывший сотрудник крымского управления ФСИН Павел Самар приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство семьи, сообщили в пресс-службе в Верховном суде Крыма.
Как сообщалось ранее, родители с дочерью уехали из дома на машине и пропали в феврале 2018 года. Спустя почти две недели автомобиль с погибшей семьей нашли в заливе на глубине 2,5 метра в районе завода "Залив". По подозрению в совершении преступления был задержан житель Керчи. По данным следствия, мужчина совершил убийство семьи Ларьковых из корыстных побуждений, произведя в супругов выстрелы из пистолета Макарова, после чего с целью сокрытия следов преступления столкнул в водоем автомобиль, в котором также находилась четырехлетняя девочка.
"Назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы ", – сказали РИА Новости в пресс-службе.
Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима. Самар признан виновным по целому ряду уголовных статей: мошенничество со значительным ущербом, хищение оружия с использованием служебного положения, разбой, убийство двух и более лиц и малолетней с особой жестокостью.
Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что обвиняемый завладел суммой немногим более 200 тысяч рублей, которую семья везла с собой, чтобы совершить сделку по купле-продаже автомобиля.
Верховный суд Крыма также удовлетворил иски о компенсации морального ущерба родным убитой семьи.