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РИА Новости

Карта всех дорожных камер не нужна водителям, заявили эксперты

Вчера, 13:56
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКомплекс автофиксации нарушений ПДД
Комплекс автофиксации нарушений ПДД
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комплекс автофиксации нарушений ПДД . Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Карта ГИБДД со всеми камерами на дорогах является запоздалым решением и не очень нужна водителям, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.
В среду официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ГИБДД РФ запустила в тестовом режиме на своём сайте интерактивный раздел, в котором собрана информация о средствах фото- и видеофиксации на дорогах.
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Адвокат, автоэксперт Константин Шутов считает, что только единицы посмотрят эту схему, потому что и так везде на дорогах есть специальные предупреждающие знаки.
"Я не думаю, что это как-то повлияет (на ситуацию на дорогах). В этом нет особенного смысла, смотреть не будут. В принципе, и так везде, где есть камеры, висят предупреждающие знаки, то есть там по стандартам положено, где стоит камера, положено ставить предупреждающий знак. То есть если это не помогает, то вряд ли поможет публикация этих схем. Я думаю так - единицы посмотрят эту публикацию", - сказал Шутов.
Такой же точки зрения придерживается и президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, отмечая, что такое решение "несколько запоздалое, хотя бы потому, что уже у всех в машинах стоят видеорегистраторы, которые уже давно выдают информацию о том, что вы приближаетесь к зоне действия такой-то видеокамеры, фиксации нарушений".
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Координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел говорит, что если люди ежедневно ездят по одному и тому же маршруту, то давно выучили расположение всех камер, и такая карта может быть интересна только тем, кто "перемещаются хаотично по городу и по стране". В целом, эксперт оценивает количество заинтересованных в этой карте водителей как очень маленькое.
"Если исходить из позиции того, что у нас и сотрудники ГИБДД, и технические средства призваны помочь не нарушать правила дорожного движения и предотвращать даже, то какая-то часть людей, которая интересуется этими вещами, очень небольшая, к сожалению, отсмотрит это все (карту ГИБДД – Прим. ред.) и будет, скажем так, аккуратнее проезжать. Но боюсь, что это не очень большая часть населения, которая (воспользуется картой) таким образом... На большинство людей это вообще никак не повлияет, они как ездили, либо не нарушая, что скорее всего, либо просто нарушая и потом смотря, сколько там им прилетело", - сказал Орел.
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Отдельно заинтересовал Травина вопрос о передвижных камерах и возможности самостоятельно вносить данные о них на карту, потому как таких средств фиксации нарушений на дорогах становится все больше и больше, кроме того, они постоянно меняют свое расположение и часто находятся в самых неожиданных местах.
"Меня больше интересуют камеры, которые стоят на обочине. Те, которые висят на столбе, я увижу за три километра… А вот когда там где-то под забором спряталась тренога, на обочине, да еще и спряталась за какой-нибудь машинкой – вот этого я совершенно не вижу. Понятно, что такие камеры представляют для меня большую опасность, чем те, которые открыто висят над головой. Поэтому меня, конечно, интересуют переносные, их ни на какую карту не нанесешь. Так что хочется понять, если я увидел переносную (камеру), если карта интерактивная, получается, я сам могу внести сведения о камере на таком-то участке дороги?" - рассуждает Травин.
Кроме того, эксперт добавил, что "в МВД галочку могут поставить – доброе дело они сделали". Однако, по его мнению, это скорее популистская и демонстративная мера.
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