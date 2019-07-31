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РИА Новости
Культура

Названа причина смерти звезды Disney 20-летнего Камерона Бойса

Вчера, 14:02
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© AFP 2019 / Getty Images for WE Day/ Tommaso BoddiАмериканский актер и танцор Камерон Бойс
Американский актер и танцор Камерон Бойс
© AFP 2019 / Getty Images for WE Day/ Tommaso Boddi
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Причиной смерти Камерона Бойса стал "массивный эпилептический припадок", пишет Deadline со ссылкой на департамент судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса.
Двадцатилетнего актера нашли мертвым 6 июля в его доме в Северном Голливуде. Тогда представитель семьи сказал, что Бойс умер во сне из-за заболевания, которым страдал три года.
Несколько дней спустя семья выпустила второе заявление, в котором говорилось, что смерть актера наступила из-за приступа эпилепсии.
Бойс получил известность после ролей в фильме "Наследники" и телесериале "Джесси" студии Disney. Незадолго до смерти он снялся в третьей части "Наследников". Картина должна выйти в августе этого года.
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КультураКамерон БойсКино и сериалыНовости культурыШоу-бизнесThe Walt Disney Company
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