Названа причина смерти звезды Disney 20-летнего Камерона Бойса

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Причиной смерти Камерона Бойса стал "массивный эпилептический припадок", пишет . Причиной смерти Камерона Бойса стал "массивный эпилептический припадок", пишет Deadline со ссылкой на департамент судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса.

Двадцатилетнего актера нашли мертвым 6 июля в его доме в Северном Голливуде. Тогда представитель семьи сказал, что Бойс умер во сне из-за заболевания, которым страдал три года.

Несколько дней спустя семья выпустила второе заявление, в котором говорилось, что смерть актера наступила из-за приступа эпилепсии.