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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

МГИК рекомендовал оставить в силе отказ в регистрации кандидату Кульневу

Вчера, 13:52
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует оставить в силе отказ в регистрации Ивану Кульневу кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Как уточнил в ходе заседания в среду член МГИК Дмитрий Реут, поводом для отказа Кульневу послужили несколько нарушений: "в ходе проверки все подписи были признаны недействительными, и здесь уже оспаривать бессмысленно", кроме того, проверка миграционной службы выявила "большое количество данных избирателей, которые не проживают на территории округа", а также 53 подписи умерших людей. Также зафиксированы и другие нарушения, например, "не указан уровень образования, справка об имуществе за рубежом не заполнена", и "все это является основанием для отказа", заявил Реут.
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"Рабочая группа будет рекомендовать Московской избирательной комиссии оставить жалобу кандидата Ивана Кульнева без удовлетворения", - сказала руководитель рабочей группы Рима Кузнецова.
Она также сообщила, что итоговое заседание, на котором будет приниматься решение по жалобе Кульнева, состоится в четверг, 1 августа.
Ранее в понедельник рабочая группа Мосгоризбиркома рассматривала жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты Анастасии Брюхановой и Юлии Галяминой и приняла решение рекомендовать Мосгоризбиркому оставить их без удовлетворения.
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Мосгоризбирком рассмотрел жалобы 12 незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы и оставил в силе решения об отказе в регистрации по всем жалобам. Среди них - оппозиционеры Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Любовь Соболь, а также члены партии "Яблоко" Елена Русакова и Андрей Бабушкин.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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