В Киеве настаивают на ликвидации церковной структуры раскольника Филарета

КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. Министерство культуры Украины настаивает, что возглавляемая раскольником Филаретом Денисенко церковная структура была ликвидирована.

Ранее окружной административный суд Киева возбудил дело по иску главы Филарета к министерству культуры Украины с требованием отменить приказ, согласно которому устав церковной структуры утратил силу.

"На основании решений поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года религиозное объединение Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратило свою деятельность", - говорится в сообщении на сейте Минкульта.

Ведомство подчеркнуло, что возглавляемая Филаретом структура вошла в состав "новой церкви" Украины.

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.