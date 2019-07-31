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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Киеве настаивают на ликвидации церковной структуры раскольника Филарета

Вчера, 13:50
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. Министерство культуры Украины настаивает, что возглавляемая раскольником Филаретом Денисенко церковная структура была ликвидирована.
Ранее окружной административный суд Киева возбудил дело по иску главы Филарета к министерству культуры Украины с требованием отменить приказ, согласно которому устав церковной структуры утратил силу.
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"На основании решений поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года религиозное объединение Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратило свою деятельность", - говорится в сообщении на сейте Минкульта.
Ведомство подчеркнуло, что возглавляемая Филаретом структура вошла в состав "новой церкви" Украины.
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В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Вскоре после этого Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".
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Религия и мировоззрениерелигияРаскольник Филарет ( Денисенко)В мире
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