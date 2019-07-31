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РИА Новости

Федерация автовладельцев прокомментировала появление карты ГИБДД всех камер

Вчера, 13:49
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗнак "дорожная камера"
Знак дорожная камера
© РИА Новости / Владимир Песня
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Знак "дорожная камера". Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новая карта ГИБДД с информацией о дорожных камерах не принесет ощутимой пользы для автовладельцев, поскольку большинство водителей уже используют аналогичные приложения и им не за чем начинать пользоваться еще одним, считает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ГИБДД РФ запустила в тестовом режиме на своём сайте интерактивный раздел, в котором собрана информация о средствах фото- и видеофиксации на дорогах.
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"Есть множество приложений, которые и так оповещают водителей о том, что камеры стоят на дорогах. Что касается пользы для водителей (от новой карты ГИБДД - ред.), я думаю, она минимальна... Она, по сути, не будет столь активно применяться автовладельцами, потому что они вряд ли будут вводить еще одно приложение только из-за того, что эти камеры согласованы", - сказал Канаев РИА Новости.
Он напомнил, что при размещении камер на дорогах, согласно ГОСТу, необходима установка соответствующих знаков, а также, по его словам, у каждой камеры должен быть паспорт. Соответственно, введение интерактивной карты ГИБДД никак принципиально не повысит информированность водителей о дорожных камерах, сказал он.
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Новый раздел на сайте ГИБДД был создан после заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения в конце июня. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
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ГИБДД МВД РФРоссияОбщество
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