В Тулуне за сутки спасли более 30 собак и кошек

ИРКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Спасатели МЧС России в Тулуне, пострадавшем от второй волны паводков в Иркутской области, только за последние сутки вытащили из подтопленных домов более 30 собак и кошек, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС.
В конце июля началась вторая волна паводка, в результате которой на 31 июля остаются подтопленными 1730 домов с населением 3051 человек в 25 населенных пунктах.
"Жители в Тулуне покинули свои дома, а животных бросили. Спасатели МЧС России только за сутки вытащили из подтопленных домов более 30 собак и кошек", - говорится в сообщении МЧС.
Первая волна разрушительного паводка началась в регионе в конце июня. Погибли 25 человек, семь человек пропали без вести. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей.