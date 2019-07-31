В Тулуне за сутки спасли более 30 собак и кошек

ИРКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Спасатели МЧС России в Тулуне, пострадавшем от второй волны паводков в Иркутской области, только за последние сутки вытащили из подтопленных домов более 30 собак и кошек, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС.

В конце июля началась вторая волна паводка, в результате которой на 31 июля остаются подтопленными 1730 домов с населением 3051 человек в 25 населенных пунктах.

"Жители в Тулуне покинули свои дома, а животных бросили. Спасатели МЧС России только за сутки вытащили из подтопленных домов более 30 собак и кошек", - говорится в сообщении МЧС.